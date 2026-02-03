秀機票、文件證明！赴中國放棄國籍遭拒 李貞秀嗆：內政部去放棄看看

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台灣民眾黨6位新任不分區立委今（3）日完成宣誓就職並正式報到，其中首度出現的「中配立委」身分引發外界高度關注。面對國籍相關質疑，新科立委李貞秀在就任後公開說明，強調自己依法宣誓成為中華民國立委，並親自說明過往嘗試辦理放棄中國國籍的經過，重申「她熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。

李貞秀表示要眾人放心，「她熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。（圖／陳沛妤攝）

民眾黨黨團今日上午在黨主席黃國昌陪同下，完成立法院宣誓與報到程序。宣誓儀式由立法院長韓國瑜主持，6名立委隨後前往群賢樓完成相關行政作業，正式展開立委職務。

在報到結束後，民眾黨黨團成員一字排開接受媒體聯訪。由於出身背景特殊，李貞秀成為現場焦點。她表示，雖然自己並非出生於台灣，但已在台灣定居數十年，長期工作、繳稅，現就任中華民國立委，她表示要眾人放心，「她熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。

為回應外界對國籍問題的質疑，李貞秀當場出示交通與購票紀錄，說明她曾為申請放棄中華人民共和國國籍，先自台灣前往香港，再轉乘高鐵進入中國湖南，期間曾短暫停留衡陽處理私人事務，隨後返回衡南縣，並依序前往縣級與市級公安機關辦理放棄國籍相關程序，但最終均未成功。她補充，整段行程往返皆使用中華民國護照，並以台胞證進出中國。

針對內政部日前指出她尚未完成放棄國籍程序，李貞秀表示，自己已收到相關公文，並向媒體展示一份以簡體中文填寫的放棄國籍文件，並笑稱她不知道內政部何時「開始幫對岸跑公文了」。她也再次強調，至今唯一持有的護照，就是中華民國護照。 李貞秀進一步說明，自己已完成簽署這些實際上遭中國出入境公安機關拒收的文件，並直言「我會轉交給內政部，請他們去放棄看看」，回應外界對國籍程序的質疑。

面對外界持續討論的身分與國籍議題，李貞秀重申，她在台灣生活已超過30年，不僅長期工作與繳納稅金，孩子也都在台灣成長。她指出，自己既已依《中華民國憲法》完成宣誓，就任立委，盼外界能回歸制度與事實看待此事，並請國人放心，「她熱愛台灣、保護台灣的心不比任何人少」。

