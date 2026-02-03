秀水小果番茄評鑑揭曉，農會包辦冠亞軍、27名農民獲表揚。圖／彰化縣政府提供





為推廣優質農業與表揚辛勤農民，彰化縣秀水鄉農會今（3）日舉辦「115年度彰化縣第九屆健康優質設施小果番茄評鑑」頒獎典禮，並同步慶祝農民節，表揚27位對農業推廣有卓越貢獻的優秀農民。彰化縣長王惠美親臨會場，肯定農友長年投入農業生產，讓彰化小果番茄在市場上打出口碑。

王惠美表示，小果番茄評鑑由縣府委託秀水鄉農會辦理，今年已邁入第9屆，透過競賽與交流，農民栽培技術與果品品質明顯提升。今年秀水鄉農民表現亮眼，不僅包辦個人賽冠、亞軍，更一舉奪下團體賽冠軍，在全縣55位頂尖農友中脫穎而出，成績相當不易。她也恭喜16位獲獎農民，都是彰化農業的標竿典範。

秀水小果番茄評鑑揭曉，農會包辦冠亞軍、27名農民獲表揚，縣長王惠美與冠軍梁愛卿合照。圖／彰化縣政府提供

王惠美指出，縣府持續推動智慧農業補助與青農學堂，協助農民導入科技與現代化農機設備，降低勞動負擔，也吸引更多青年返鄉投入農業，為農村注入新血。她同時肯定秀水鄉農會在理事長吳鑫山、常務監事李世琛及總幹事吳明信帶領下穩健經營，信用部業績表現亮眼，成為支持農業發展的重要後盾。

秀水鄉農會理事長吳鑫山表示，小果番茄評鑑不僅提升農產品品質，也讓農民更有信心投入精緻農業，近年來越來越多年輕人加入農業行列，農村結構逐漸改變，展現正向發展趨勢。總幹事吳明信也指出，透過評鑑機制，小果番茄品質穩定提升，市場價格看俏，有效提高農民收益，成功吸引青農返鄉耕耘。

本屆小果番茄評鑑個人賽冠軍由秀水鄉農會農民梁愛卿奪得，她分享從農二十多年，能獲獎是對自己努力的肯定，也感謝農會長期輔導與協助。農業處表示，縣府將持續推動「一鄉鎮一特色」政策，攜手地方農會發展特色農業，讓彰化農業持續發光發熱。

小果番茄。圖／彰化縣政府提供

