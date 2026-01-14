秀水鄉農會辦小果番茄評鑑揭曉 果農梁愛卿摘下冠軍

▲秀水鄉農會舉辦 115年彰化縣第九屆健康優質設施小果番茄評鑑比賽。（圖／彰化縣政府農業處提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為推廣健康、安全且高品質的小果番茄產業，彰化縣秀水鄉農會14日舉辦「115年彰化縣第九屆健康優質設施小果番茄評鑑活動」，吸引來自秀水、花壇、大村、伸港等15個鄉鎮，共59組優秀果農參賽，展現彰化小果番茄產業的豐碩成果。

▲彰化縣政府、臺中區農業改良場前副場長高德錚博士及秀水鄉農會吳明信總幹事希望消費者多多支持在地的高品質小果番茄。（圖／彰化縣政府農業處提供）

本次評鑑特別邀請臺中區農業改良場前副場長高德錚博士率領專業評審團，評鑑內容除重視果品重量、果實大小整齊度、糖度、外觀與色澤一致性、口感風味外，更將果品安全性列為重要指標。參賽農友須通過「三章一Q」安全認證，並將質譜快檢檢驗報告（ND）、產銷履歷驗證、有機及友善耕作驗證納入加分機制，鼓勵農友朝向安全、永續及高品質的農業發展，讓消費者能安心選購、放心食用。

▲115年彰化縣第九屆健康優質設施小果番茄評鑑結果揭曉，冠軍由來自秀水鄉的梁愛卿奪得。（圖／彰化縣政府農業處提供）

評鑑競賽結果將選出冠軍1名(獎金1萬元)、亞軍2名(獎金5千元)、季軍3名(獎金3千元)及優勝10名(獎金1千元)，並預計於2月農民節慶祝活動中，公開表揚優秀農民與產業成果，頒發獎金及匾額，以肯定農友專業技術與用心付出，藉由評鑑不僅提升彰化縣小果番茄產業的競爭力，亦激勵果農重視健康管理的生產理念，並進一步提升彰化農產品形象。

臺中區農業改良場前副場長高德錚博士指出，今年評鑑標準是由小果番茄的果形、果色、大小均勻度、擺設整齊度、機器檢測糖度，最後由評選委員實際試吃，總體評分後，排序選出本次的小果番茄評鑑競賽得主，今年由於氣候因素，成熟度較晚，比起以往大約晚了10天，也因此果色看起來比較暗紅，口感會偏軟一點，但不影響風味，吃起來甜度比較高，還是維持以往的高品質。

秀水鄉農會吳明信總幹事表示，今年評鑑競賽邁入第九屆，小果番茄的品質也持續提升，價格也有微幅成長，從現在到3月份都是品嚐小果番茄的最佳時機，秀水鄉農會網站上都有本次得獎者的資訊，希望各位鄉親好朋友趁著年節，不論是採購送禮，或是預約到農場採果，請多多支持品質優良的小果番茄。

彰化縣政府農業處表示，秀水鄉農會自105年起持續辦理小果番茄評鑑活動，至今已邁入第10年，身為主辦農會，今年輔導6位農友參賽，本次包辦冠亞軍及3位優勝，是本次評鑑比賽的最大贏家。每年冬季氣候轉涼，正是小果番茄品質最佳、風味最為濃郁的季節，產量也逐漸進入高峰期，一直以來深受市場及消費者肯定。近年來，面對氣候變遷及農業生產風險挑戰，縣府將持續與農會及農友攜手合作，加強技術輔導、品牌行銷與產業升級，穩定農民收益，打造具競爭力且永續發展的農業環境。

115年彰化縣第九屆健康優質設施小果番茄評鑑結果揭曉，冠軍由來自秀水鄉的梁愛卿奪得；亞軍分別為埔鹽鄉莊政榮及秀水鄉李其晏；季軍則由二林鎮李震偉、大村鄉賴信平及北斗鎮塗溢利獲得。另選出10名優勝，分別為永靖鄉謝信賢、和美鎮陳台鎮、大城鄉林承翰與王俊傑、田中鎮蔡崇德、秀水鄉昌益荃、林進直及詹志強、北斗鎮黃俊超，以及二林鎮楊淑珍，展現彰化縣小果番茄農友的專業技術與優異成果。