秀泰大進擊》大巨蛋秀泰影城登場 造價4億有什麼與眾不同？
總造價達4億元的「大巨蛋秀泰影城」正式登場，宣告信義東區再添一座娛樂新地標。這座新影城不僅以七大特殊影廳打出「全台最強規格」的口號，更找來《寄生上流》音效總監崔太永親自操刀音場校準，並結合杜比實驗室與CJ 4DPLEX的全球級技術，打造從聲音、影像到氣味都升級的全感官體驗。
國際聲光團隊進駐 打造頂級沉浸式影廳
開幕儀式上，文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳、遠雄巨蛋總經理李柏熹與秀泰集團董事長廖偉銘等人共同剪綵。王淑芳指出，大巨蛋秀泰影城代表台灣影視產業邁向國際化與科技整合的新里程碑，象徵文化創意與產業升級並進。
影城最大亮點在於「七大特殊影廳」，包含台灣首座杜比視界＋全景聲影廳、全台首創ULTRA 4DX動感影廳、台北市最大SCREENX三面延展影廳，以及以芬蘭設計師Yrjö Kukkapuro打造座椅的REMMI影廳等。秀泰特別邀請《寄生上流》音效大師崔太永親臨現場校音，結合Harman音響系統，使每個座位都能呈現國際級音場表現。
時尚設計×在地調酒 影城變身潮流場域
除了硬體升級，秀泰也嘗試讓影城成為「生活場景」。整體空間由泰國設計師Judy操刀，以精品級光影設計與金屬質感打造未來氛圍；同時引進多次入選「亞洲50大酒吧」的BAR MOOD進駐，推出三款以台灣食材入酒的特調，包括〈東方餘韻〉、〈桂月方華〉與〈茉莉幻夢〉，將觀影體驗延伸至味覺。
開幕夜更邀請人氣DJ舉辦K-POP金曲派對，為韓星GD的音樂電影《G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch]》首映暖場，打造「看電影＋夜生活」的娛樂新樣貌。
香氛、威士忌跨界進駐 體驗五感新境界
秀泰此次也與國際品牌跨界合作，找來格蘭利威（The Glenlivet）進駐影城，推出期間限定試飲活動，讓影迷於片前享受品酩時光；Jo Malone London則打造「REMMI香氛影廳」，以經典香氛擴香營造英倫氛圍，自11月起觀眾還可兌換限定香氣體驗券，讓觀影從視覺與聽覺延伸至嗅覺層面。
全自動化服務上線 智慧觀影更順暢
在營運上，大巨蛋秀泰導入全台規模最大的自動化購票與點餐系統，全館設有31座自助機，觀眾可一次完成購票、點餐、取餐，入場掃描無須人工檢票，實現數位化與無接觸流程。
同時，與中國信託合作的秀泰聯名卡持卡人可享平日購票六折、特殊影廳七五折優惠，延伸會員經濟生態。
「以觀眾為核心」 秀泰瞄準國際級娛樂市場
秀泰影城董事長廖偉銘表示，大巨蛋秀泰影城是集團最具代表性的旗艦據點，象徵秀泰在影視娛樂產業的新高度。「我們希望讓每一位觀眾，在這裡都能感受到國際級的娛樂質感。」
目前秀泰影城全台共有15座據點、165個影廳、超過2萬席座位。未來兩年內，ULTRA 4DX將增至4座、杜比視界＋全景聲影廳達5座，持續以「觀眾體驗」為核心，推進品牌升級與全台布局。
