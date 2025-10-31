秀泰大進擊》靠頂級體驗影廳突圍院線紅海 秀泰拚百億業績

台灣影城市場競爭白熱化，面對票房成長停滯與租金、人力成本高漲的局面，秀泰影城選擇以「頂級體驗」突圍，走出一條不同的路。董事長廖偉銘對外宣示，隨著「大巨蛋秀泰影城」開幕，目標今年營收可望突破百億元大關。

從票房戰轉向體驗戰 秀泰鎖定高端市場

大巨蛋秀泰影城是秀泰集團歷時多年布局的旗艦級據點，總投資額約4億元，佔地超過3,000坪，擁有14座影廳、1,750個座位，其中七間為特殊影廳，規模全台之最。

不同於多數影城比拚票價、檔期與折扣，秀泰押寶在「體驗升級」，首度引進台灣唯一的ULTRA 4DX與SCREENX三面延展廳，結合杜比視界+全景聲系統、Harman專業音響，以及由《寄生上流》音效總監崔太永親自調校的聲學工程，打造沉浸式觀影環境。

廖偉銘表示：「現在市場競爭已經不在比誰有最多廳，而是誰能讓觀眾獲得更完整的娛樂體驗。」他強調，看電影已經成為兼具品味與體驗的生活享受。

從追求坪效到講究體驗 秀泰改寫影城設計邏輯

為了因應市場趨勢，這幾年可以看到秀泰影城悄悄轉變。廖偉銘分析，過去電影院的營收思維講求「坪效極大化」，座位越多越能賣票，但這種做法早已不合時代，許多觀眾坐在前三排仰頭觀影，不僅不舒適，反而成為「花錢受罪」。

為了驗證觀眾對「舒適度」的敏感度，他曾在一間普通影廳「悄悄做實驗」，直接打掉前三排座位、拉開座距、增加前後排高度差，「結果，雖然總座位減少，但觀影體驗明顯提升，口碑反而帶動票房穩定上升。」

提升硬體規格 創造話題與差異

另一方面，近年秀泰影城在硬體設備也不斷升級，除了導入雷射放映機與高規格音響系統，在中南部據點也率先開設杜比全景聲影廳、親子友善影廳與4DX體感廳，逐步建立「精品影城」品牌印象。這些改造讓秀泰在地方市場率先樹立高端觀影標準，也培養出願意為體驗買單的觀眾族群。

廖偉銘坦言，這些投資短期難以回本，但長期會累積品牌信任度與口碑，讓觀眾在選擇影城時「先想到秀泰」，「我們不只是放電影，而是要創造一個令人想再來的體驗。」

廖偉銘相當講究細節，連椅子都特別訂製。（秀泰影城提供）

從影城到商城 打造「生活娛樂中心」

而秀泰的轉型不只停留在影城本體。在廖偉銘帶領下，十多年前秀泰就以「影城為核心、商場為延伸」的思維，在全台各地發展「秀泰生活」商場，結合餐飲、零售、文創品牌與親子空間，形成「影城帶動人流、商場延長停留時間」的複合經營模式。

廖偉銘觀察：「觀眾看完電影後，往往會到附近商場吃飯、逛街，為什麼不乾脆把生活全部留在同一個空間？」於是他打造「影城＋商場」的新模式，讓看電影不再是一場短暫的兩小時消費，而是一段完整的休閒體驗。

頂級影廳滿座率高 百億目標指日可待

如今「秀泰生活」商場與旗艦級影廳陸續開出，秀泰不僅穩住傳統觀影市場，更打開生活型消費新藍海。廖偉銘表示，隨著商圈轉移與都市更新腳步加快，未來將持續鎖定新興地段及大型開發案，在新大樓或購物中心中導入高規格影廳與複合式空間。

廖偉銘更對外喊話，隨著旗艦影廳開幕與體驗升級計畫推進，秀泰影城今年將挑戰百億元營收的目標，「只要消費者願意為體驗付出更多，這就是秀泰的機會！」