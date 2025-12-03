秀泰押注大巨蛋影城，票房年收上看3億！主打全台最多特殊影廳，以升級體驗集客

▲擁有全台最多特殊影廳的「大巨蛋秀泰影城」，極具現代感和設計感的大廳， 看得出影城董事長廖偉銘的匠心獨運。





台灣人進電影院的次數少了，花的錢卻更多了？秀泰集團第二代廖偉銘，傾力打造全面升級的「大巨蛋秀泰影城」，期望用最好的觀影體驗，征服新一代消費者。

一進大廳，Jo Malone的清新香氛撲鼻而來，坐在設計師精心安排的弧形座椅上，點一杯來自台北知名酒吧「Bar Mood」的限定調酒慢慢啜飲，等待好戲上演。

這裡不是五星級酒店，也不是高級私人會所，而是剛於今年10月28日開幕、坐落在遠東Garden City2至5樓的台北「大巨蛋秀泰影城」。

秀泰集團斥資四億元打造這座占地逾3千坪的豪華影院，內有14座影廳、1750席座位，更擁有全台最多、合計7座特殊影廳，包含ULTRA 4DX、SCREENX、Dolby Vision+ Atmos、Remmi Chair四種規格，票價4百到690元不等，特殊套票更上看千元。

憑藉高客單價和穩定人潮，開幕以來，單一周末票房高達5百萬元，已連續兩個周末票房高居全台影城第一，預計一整年能有70萬人入場、收入3億元票房，據此評估，最快6年就能攤提建置成本，穩定獲利。

「這是我去美國、日韓、泰國等地，到處體驗的集大成作品。」秀泰集團總經理兼秀泰影城董事長廖偉銘自豪地說，看電影，不再只是單純的內容體驗，更是一場全方位的娛樂享受。

台灣整體電影市場，受新冠疫情攪局，原本全年穩定維持百億元以上的票房，在2020年直接腰斬至51億元；疫情過後又受好萊塢編劇罷工拖累，2024年票房仍僅60億。秀泰表現雖相對穩健，整體票房也才大約恢復至疫情前的75％。

特殊影廳票價千元仍秒殺

在票房寒冬的節骨眼上，規模僅次於威秀集團的全國第二大影城系統秀泰，竟敢大手筆投資新影城並祭出高票價，其中底氣，來自秀泰二代廖偉銘沉潛多年總結出的心得：體驗為王。

「現在的觀眾更願意花錢看好片、找好的體驗。」廖偉銘觀察，疫情後觀眾進戲院的次數減少了，尤其愛情片、劇情片這類「文戲」，更多人會選擇在串流平台上觀看；但相對地，久久才進一次戲院的觀眾，會傾向選擇知名IP的動畫片或熱門大片，也更捨得花錢享受特殊影廳，客單價反而逆勢上揚。

「疫情後特殊影廳是最抗跌的，秀泰GD演唱會電影的特殊廳，一張票1440元照樣秒殺。」電影行銷公司牽猴子共同創辦人王師也同意，特殊影廳確實是趨勢所在。

眼見消費者對觀影體驗的需求愈來愈高，秀泰各影城卻都只有一間特殊影廳，讓廖偉銘腦中浮現打造全台最多特殊影廳、搶攻高單價客群的計畫。

於是，他自2022年啟動「關小開大」、「關舊開新」的策略，陸續收掉板橋秀泰、西門町今日秀泰、公館東南亞秀泰等大樓老舊且租約到期的影城，並集中火力開闢新據點。對比2023年秀泰最多曾有18家影城，目前已縮減為15家，未來也將繼續汰舊換新，以超越顛峰時期規模為目標。

機會是留給準備好的人，兩年多前，遠雄建設主動邀請本就有意開設新影城的秀泰進駐；廖偉銘也看準大巨蛋的聚客效應果斷答應，耗時一年半設計、裝潢，與遠雄簽下20年租約。

大巨蛋秀泰，擁有實現廖偉銘夢想所需的一切條件。

首先，是周邊居民與來客的強大消費力。「台北市中心很久沒開新電影院了，雖然特殊影廳比較貴，但這附近都是有錢人，消費力一定夠強。」遠東Garden City副總經理兼店長賴必昌分析。

其次，新影城緊鄰台北大巨蛋、松山文創園區，球賽、演唱會、展覽等活動觀眾，都等於是影城的潛在客戶。例如，日前韓國天團Super Junior登上大巨蛋開唱，秀泰影城就推出粉絲應援色的特調飲料和粉絲派對活動。這些多元服務，也意味著秀泰影城升級的不只是觀影體驗，連餐點和硬體設備，都經過精心雕琢。

廖偉銘不僅在餐點上增加調酒、手沖咖啡等精緻品項，同時也強化自動購票、購餐和取餐系統，共配置31台自動購票機及兩個臨櫃櫃台。

「增加自動化機台後，顧客選擇搭餐的比率提高了2至3成，目前約有5成的顧客會選擇搭餐。」廖偉銘點出，此舉不但能避免顧客被推銷的尷尬，影城也可省下訓練職員成本，可謂一石二鳥。

未來5年北中南續開影城

「我常常講，未來的世界不是大打小，是快打慢。」廖偉銘指出，在時代的急流中，他會繼續快速反應市場變化。目前規畫年末將在大巨蛋秀泰開出更奢華的VIP影廳，供觀眾自行包場選片；未來五年在北、中、南也都有開新影城的計畫。

儘管奢華影城是否真能打敗票房寒冬，仍有待時間檢驗，但已可清楚窺見這位影城二代身上的雄心勃勃。

