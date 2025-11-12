秀琴受困蘇澳市區！「淹水暴漲」驚險畫面曝光 騎士狂喊快折返

藝人夫妻陳致遠、秀琴昨日身在蘇澳，曝光驚險畫面。翻攝秀琴臉書

鳳凰颱風尚未登陸台灣，外圍環流就已經對東部造成影響，宜蘭蘇澳地區下起豪雨，出現淹水、土石流等災情，藝人夫妻陳致遠、秀琴昨（11日）身在蘇澳，曝光驚險畫面，當時他們開車到一半竟被淹水困在原地，秀琴頓時嚇到尖叫出聲，一旁民眾都慌張叫他們趕緊折返。

秀琴昨日晚間在IG限時動態發文表示，「我們現在困在蘇澳市區，雨水瞬間暴漲。」她透露有一名機車騎士勸他們趕快折返，「再慢一步雨水已經深及腰部，鳳凰颱風真的很兇，全身發抖中。」她在文末附上害怕、哭泣的表情符號，表達自己驚恐的心情，從畫面中能看到，擋風玻璃全是雨水，已經看不清前方視線，車輛更是動彈不得。

秀琴發文透露自己受困蘇澳市區。翻攝IG@tipus_lin9

隨後秀琴再度發文表示：「平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」隨後便沒有新消息，令人相當擔心。

颱風鳳凰暴風圈目前已經進入南部陸地，中央災變中心今天表示，累計災情共349件、51傷，宜蘭仍有25處積淹水、5907戶停電、370戶停水，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣和台北市與新北市等5個縣市山區須嚴防二次災害的發生，而宜蘭縣政府表示，昨日雨量已經破紀錄，相關單位持續搶修中。



