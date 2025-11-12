秀琴受困蘇澳！雨水瞬間暴漲至腰部 騎士急喊：快折返

秀琴和陳致遠受困蘇澳。（圖／翻攝自「陳致遠&林秀琴的樂fun人生」臉書）





受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮昨（11）日豪雨成災，粗估至少上千戶受災；藝人秀琴、陳致遠夫婦昨日開車也受困在暴雨當中，秀琴在社群平台上發佈當下驚悚畫面，心有餘悸直呼嚇到全身都發抖了。

秀琴昨日晚間在社群發文，曝光自己與老公陳致遠受困風災畫面，她求救喊道：「我們被困在蘇澳市區，平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」

秀琴發文求救。（圖／翻攝自秀琴IG、「陳致遠&林秀琴的樂fun人生」臉書）

秀琴發文求救。（圖／翻攝自秀琴IG、「陳致遠&林秀琴的樂fun人生」臉書）

廣告 廣告

秀琴在車內拍下暴雨畫面，只見車外大雨滂沱、街道淹滿水，行駛的車輛皆難以看清路況：「我們現在困在蘇澳市區，雨水瞬間暴漲，據一名騎機車民眾叫我們快折返，再慢一步雨水已經深及腰部，鳳凰颱風真的很兇，全身發抖中。」



【更多東森娛樂報導】

●「那對夫妻」妮妮感冒！突被通知進加護病房 母崩潰腿軟

●獨／賓賓哥新北地檢署提告！遭圤智雨勒索7位數 還被嗆「關狗籠」

●遭賓賓哥提告！圤智雨將現身反擊：公開嚴重違法的證據

