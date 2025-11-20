秀總統級親餵！賴清德挺日午餐吃壽司 大展「台日友好」精神

中日緊張關係持續升溫，日本《共同社》報導中國政府已通知日本政府，停止進口日本水產品。而總統賴清德今（20）日特別在社群上發出「午餐文」壽司與味噌湯，有來自北海道的帆立貝，搭配台灣蛋製成的日本玉子燒，展現「台日友好」精神。

賴總統今天發文分享他的午餐，是日式的壽司與味噌湯。影片中賴清德更是毫無包袱，對鏡頭秀出「總統級親餵」，讓許多網友大感驚喜。

行動挺日，賴清德午餐吃壽司加味噌湯。圖／翻攝自Facebook@賴清德

賴清德介紹說，「也許現在是吃日本料理的好時候」，這一盤日本料理有台灣的花枝，來自日本北海道的干貝、鹿兒島的鰤魚，台灣蛋所做成的日本玉子燒，充分展現出台日堅固的友誼，敬請大家多多享用。

責任編輯／洪季謙

