秀肌肉不成慘淪笑柄！ 共軍嗨秀「俯瞰台北101」 軍事粉專打臉：那是碧山巖監視器畫面

東部戰區發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的微影音，其中有台北101的畫面，然而有粉專打臉表示那是內湖碧山巖監視器畫面。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍昨日宣布要在台海周遭進行代號「正義使命-2025」環台軍演，並於今（30）日進行實彈射擊。除了透過軍機艦大秀肌肉外，中國文宣戰也是跟著動起來。中國官媒《央視》昨日晚間更釋出俯瞰台北101大樓的畫面，聲稱是解放軍的無人機拍攝。不過有軍事粉專抓包，這些所謂的照片，是拿內湖碧山巖監視器畫面，大酸「粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？可以認真點嗎？」

根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，並於今日進行實彈射擊。

施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

對於這次軍演，解放軍除了派出大量軍艦在我周遭海空域進行侵擾外，也持續發動文宣戰，大秀這次軍演「實戰成果」。中國官媒《央視新聞》昨日晚間就釋出畫面指稱，解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓。同時東部戰區微影音也釋出「隨時到台北」影音。

然而，軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」粉專昨晚就抓包，直指中國解放軍是拿監視器畫面當無人機空拍照，而監視器的拍攝地點則在碧山巖。粉專也大酸，粉紅是想撫慰自己玻璃心嗎？原來對岸已經需要這樣盡搞雞鳴狗盜之行為給粉紅洗地？「要展示軍威，你們可以認真點嗎？」

面對粉專打臉，不少網友也在底下留言大酸：「google地圖看比較好，拿這個AI編輯可笑」、「根本是洗給牆內人看的」、「笑死人」、「這『隱形』無人機飛的也太低，白天拍照解析度也很low，差評」、「他們到底在自嗨什麼？這有很難嗎？」、「共軍在安慰他們的國民！不禁嘴角上揚」、「這就是他們的尿性啊，什麼都假⋯」。

