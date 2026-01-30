秀肌肉給美國看？伊朗宣布「這兩天」在荷姆茲海峽進行實彈軍演

美軍近期持續加強針對波斯灣的軍事部署，試圖對伊朗施加壓力，迫使伊朗參與核談判。與此同時，伊朗方面也積極加強軍備，甚至宣布將於 2 月 1 日、 2 日在荷姆茲海峽舉辦軍事演習。圖為被部署在中東地區的美國海軍「林肯號」( CVN-72)航空母艦。 圖：翻攝「X」@MarioNawfal

[Newtalk新聞] 美軍近期持續加強針對中東地區的軍事部署，美伊兩國間的衝突情緒也不斷升溫，國際社會也對雙方可能爆發的全面戰爭表示擔憂。近期有消息稱，伊朗宣布將在荷姆茲海峽舉辦包含實彈射擊的軍事演習，做為對美國持續強化波斯灣軍事部署的抗議。與此同時，又一艘美國海軍的驅逐艦穿越蘇伊士運河抵達中東地區，不斷增加的軍備部署也進一步加深了周邊國家的擔憂情緒。

根據中國《央視新聞》、《環球網》報導，當地時間 29 日，伊朗方面透過無線電向過往船隻發布通告，宣布將於 2 月 1 日、 2 日在和姆茲海峽舉行軍事演習，並強調此次演習過程將會包含實彈射擊。報導稱，雖然伊朗當局透過媒體公開了標註演習區域的地圖，但截至目前為止，德黑蘭方面仍尚未針對演習的具體規模與內容安排進行任何公開說明。

該報導認為，伊朗方面突然宣布在荷姆茲海峽舉辦軍事演習的原因，與美軍近期不斷加強波斯灣地區軍事部署的行動有關。報導指出，為了迫使伊朗與美國針對核議題展開更進一步的談判，美國川普政府近期派遣大批美軍部隊進駐中東地區，美國國防部長海格塞斯也於 29 日公開呼籲美軍「提早做好準備」，以完成川普針對伊朗提出的要求。

由於荷姆茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是多個中東產油國家的重要運輸渠道，伊朗針對荷姆茲海峽舉辦軍事演習的行為，很可能對全球的能源流通造成巨大的影響。該報導表示，目前每日通過荷姆茲海峽運輸的石油與液化天然氣大約占全球需求量的 20% ，一旦荷姆茲海峽遭到伊朗封鎖，能源危機將可能對全球各國造成衝擊。

在美伊衝突持續升溫之際，又傳出消息稱美軍已追派一艘驅逐艦前往波斯灣地區，準備加強對伊朗的武力威懾。根據中國《新華社》報導，當地時間 28 日，美國海軍的阿利．伯克級導彈驅逐艦「布萊克號」( Delbert D. Black, DDG-119 )穿越了蘇伊士運河並前往波斯灣，成為美軍在中東地區部署的第 10 艘軍艦。

報導稱，美軍在波斯灣部署的 10 艘軍艦中，僅有「林肯號」為航空母艦，其餘 9 艘艦艇分別為 6 艘驅逐艦與 3 艘濱海戰鬥艦。該報導指出，美軍的驅逐艦能配合航母執行對地打擊任務，也能透過搭載的神盾系統防禦伊朗的導彈與無人機攻擊；濱海戰鬥艦則能將對地打擊能力從海岸線覆蓋到內陸縱深，對伊朗形成巨大的軍事威懾。

