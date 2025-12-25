秀肌肉！北韓試射新型防空飛彈 同步曝光「核動力潛艦」

北韓官媒《朝中社》今披露報導，北韓於24日在東部海域試射新型高空遠端防空飛彈，北韓領導人金正恩親自觀摩試射，他並視察一處核潛艦建設工程。

金正恩在北韓境內一處未公開地點，視察一艘正在建造中的核動力潛艦。（圖／美聯社）

報導指出，這次試射由飛彈總局主導，屬於正在研發中的高空遠端防空飛彈系統首次戰術與技術性能評估發射，成功命中距離約200公里外的假想高空目標。《朝中社》強調，這次發射是防空武器系統研究所與相關單位的「正常研發活動」。

另一方面，報導也披露，金正恩近日也視察8700噸級核動力戰略飛彈潛艇建造工作，並就南韓與美國推動核潛艇相關計畫，發表強硬談話。金正恩指出，首爾與華盛頓近期推進的南韓核潛艇研發構想，將進一步加劇朝鮮半島局勢不穩，北韓方面視其為「嚴重侵犯國家安全與海上主權的攻擊行為」，是必須正面應對的安全威脅。

廣告 廣告

金正恩強調，北韓的「國家安全保障政策與制敵原則」不會改變，他並警告，若敵對勢力侵犯北韓的戰略主權與安全，必將付出代價，任何動用武力的企圖，都將遭到報復性打擊。

對此，《韓聯社》引述南韓聯合參謀本部表示，已事前掌握北韓飛彈發射動向，韓美情報部門正就飛彈的具體參數進行分析。南韓軍方強調，將在穩固的韓美聯合防衛態勢下，密切監控北韓動向。

延伸閱讀

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手

MLB/岡本和真沒戲？ 海盜罕見砸錢簽17轟一壘砲

WBC/美國隊先發一壘有解了 費城人哈波宣布參戰