秀與盧秀燕合體照 楊瓊瓔：最佳拍檔無縫接軌 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026台中百里侯之爭，國民黨有立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔表態參選，日前江啟臣已率先掛上與台中市長盧秀燕的合體看板，外界猜測是否有表態。但楊瓊瓔今（19）日也秀出和盧秀燕同框的賀年看板，並表示兩人是「最佳拍檔」，讓台中更好。

「一定要跟我們最溫暖的盧秀燕市長同框登場。」楊瓊瓔指出，為了迎接即將到來的金馬年，她特別推出合體版的「馬年行大運」戶外看板，看著這面看板，心裡很有感觸，多年來，她從立法委員、副市長再回到立法委員，始終扮演著「支援前線」的角色。她在中央全力爭取預算，盧秀燕在地方落實執行，這對最佳拍檔無縫接軌，共同推動了捷運藍線、橘線規劃、中科發展與長照資源擴充。

楊瓊瓔也說，盧秀燕曾多次肯定她「無論在中央或地方，始終以市民福祉為優先」，這份肯定，是榮耀更是責任；面對許多鄉親關心下一步，她說，對於台中的未來，自己有責任、也有熱情，故她願意依照中國國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選，爭取為市民服務的機會。

至於外界都很關注她與江啟臣副院長的競爭，楊瓊瓔強調，「我們都是國民黨的黨員，更是台中資深的民意代表」，無論是誰，目標只有一個，就是讓台中更好。她也會尊重制度，並歡喜接受市民的檢驗，新的一年，期盼能延續這份默契，守護長者健康、孩童平安、青年展翅。

「幸福、健康、台中好運加馬！」楊瓊瓔補充，這是對市民的承諾，一起把民意化為建設，讓幸福在台中持續發生。

照片來源：取自楊瓊瓔臉書

