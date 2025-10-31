秀花蓮縣府公告打臉謠言 傅崐萁：光復鄉救災伙食公費支出僅4千多萬

花蓮縣立委傅崐萁（中）認為不該由謠言抹煞花蓮縣府救災的努力。（圖／黃耀徵攝）

國民黨立院黨團總召傅崐萁今（31）日表示，花蓮縣政府已經公告，協助光復鄉復原的「鏟子超人」便當費，到30日晚間支出新台幣4,023萬元，根本不是外傳的上億，這種「謊言誤國」的把戲看多了，若澄清後再有不實消息流竄，將以訟止謗，無奈提告導正視聽。

近日有花蓮縣有民代指出，花蓮縣政府在光復鄉馬太鞍溢流屋毀人亡救災期間，單單「便當餐盒」項目公費支出就超過9,166萬元，讓外界質疑是否浮濫支出。傅崐萁今天早上在立法院怒斥，光教師節連假不少「鏟子超人」來光復鄉幫忙，20幾萬個便當以每個100元計，3天就要燒2,000多萬，後續陸續也有義工來幫忙「總不能不給人吃吧？」但他強調外傳近億伙食費太誇張。

花蓮縣光復鄉洪災救難期間不少民眾自發性投入救援。（圖／黃耀徵攝）

傅崐萁話鋒一轉，直斥「鏟子超人」的背景是源於國家失能，人民無奈必須自救，也感謝這麼多「鏟子超人」志工來幫忙復原。

傅崐萁強調，台灣發生任何災難期間，全台同胞應同心協力面對災情，也感謝「義煮團」熱血幫忙，填飽了不少志工肚子。他續指，外傳「義煮團」有白飯伙食被擋在災區之外，還被惡意連結是來自花蓮縣政府的阻撓，但交通管制從頭到尾就是由內政部的保警跟軍方憲兵處理，所有要進來的車輛都是經過許可後才放行，絕非縣府人員阻擋，經查中央人員也沒有擋義煮團送伙食，「根本通篇謠言」他怒批。

花蓮縣光復鄉月前因洪災造成不少地方寸步難行。（圖／黃耀徵攝）

傅崐萁重申，昨天花蓮縣政府既然已正式公告，馬太鞍救災迄今伙食費公帑只使用4,023萬元，造謠者明明可以看得到資料，卻不斷扭曲稱砸近億買便當，不禁想起台灣最美的風景就是人，有一流的人民撐起花蓮重建，「但是三流的政府老是扯後腿」他長嘆。

