秀英、鄭敬淏宣告分手14年情斷！ 經紀公司曝原因證實「退回同事關係」
被全球粉絲譽為「南韓銀色情侶天花板」、少女時代成員秀英與男星鄭敬淏，兩人自2012年起低調交往，長達14年的穩定感情一向被外界視為隨時準備步入禮堂。未料，今（9）日有眼尖網友抓包雙方社群平台取消關注，隨後兩人方面都官宣給出回應。
秀英方正式官宣對外證實：「兩人分手了沒錯，決定以友好同事身份相處。」 鄭敬淏的公司隨後也證實分手一事，對細節並未多談，僅透露「兩人因感情疏遠，已經整理完關係」，震撼宣告這段長達14年的愛情長跑正式劃下句點，讓全亞洲粉絲集體崩潰直呼：「再也不相信愛情了！」
網友驚覺「零互動」經紀公司證實情斷
這場驟變在今日稍早引發討論，有南韓網友在論壇爆料，發現秀英與鄭敬淏的個人Instagram竟然悄悄「互相取消關注」，更有人赫然發現一向默默守護女方的鄭敬淏，最後一次按讚秀英貼文的紀錄竟然已經要追溯到去年，小倆口在社群上長達數月的零互動，隨即引發排山倒海的分手揣測。
眼見輿論沸騰，秀英方面不再保留，今日下午正式給出正面回應，坦言兩人確實已經協議分手，未來將退回「友好同事」的位置互相應援。消息一出，瞬間癱瘓各大社群平台，所有人都不敢置信這對演藝圈的長壽模範情侶檔竟然會走向分離。
熬過少時全盛期戀愛禁忌！
回顧這段長達14年的史詩級戀情，秀英與鄭敬淏是中央大學戲劇電影系校友，在2012年透過教會結緣並陷入熱戀，並於2014年大方公開認愛。在當年「二代女團天后」談戀愛仍被視為高度敏感的偶像禁忌時代，兩人走得極其小心翼翼。雖然鮮少在檯面上公開曬恩愛，但14年來頻頻被民眾目擊一起牽手過馬路、外出採買、出國度假，甚至共同陪伴愛犬，老夫老妻般的甜蜜日常早已深深烙印在粉絲心中。
男方鄭敬淏直到近年才大方在各大訪談節目中暢聊相處細節，他曾多次深情告白，自己之所以在演藝圈玩命般地努力提升演技，「就是希望自己能成為一個真正讓秀英依靠的男人」。兩人無數次被兩岸三地媒體與親友公開催婚，外界都以為等到的會是世紀婚禮的喜帖，怎料最終卻是分手，留給全球樂迷與影迷無限惋惜。
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