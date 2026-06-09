秀英、鄭敬淏宣布分手！相戀14年「IG取消追蹤」洩密 經紀公司認：退回同事關係

少女時代秀英與男星鄭敬淏證實分手！9日，網路上開始瘋傳一則消息，指出兩人已經互相取消關注對方的Instagram帳號，疑似情變。正當網友們議論紛紛、對兩人的感情狀況提出諸多猜測之際，官方出面證實「已退回同事關係」，外界原本看好的14年戀情最終還是迎來了別離。

秀英所屬的經紀公司Saram Entertainment在9日正式發表官方聲明，對外坦言：「兩人的確已經分手了，接下來他們決定退回好同事的關係，繼續為彼此加油。」不過，針對外界最關心的分手時間點以及分開的具體原因，經紀公司則語帶保留地表示，由於屬於藝人的私生活，不便對外透露更詳細的內容。鄭敬淏方則表示：｢是最近分手的，因為彼此變得疏離而結束了關係。｣

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回顧兩人的感情歷程，2012年透過教會結識並進而交往，隨後在2014年1月正式承認戀情、公開戀愛。當時偶像談戀愛還是相當敏感的話題，鄭敬淏曾在公開場合間接認愛，展現出保護這段感情的堅定態度。值得一提的是，當時雖然有多位少女時代成員公開戀情，但後來都陸續傳出分手消息，唯獨秀英與鄭敬淏一路上相伴前行，默默交往了12年到將近14年的時間，成為演藝圈最具代表性的長壽情侶。

這14年來，兩人鮮少高調放閃，但私底下都會為彼此應援，在節目或受訪時也不諱言提到對方。鄭敬淏曾多次表示，自己努力提升演技，就是希望能成為一個讓秀英依靠的人；兩人也時常被民眾捕捉到一起外出購物、低調約會以及陪伴寵物等日常互動。由於兩人感情一向甜蜜穩定，外界也多次向他們催婚，怎料如今竟宣告分手。

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