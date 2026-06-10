秀英分手早有端倪！孝淵一個月前言論被挖 她脫口：少時下個結婚的是我

記者王培驊／綜合報導

孝淵一個月前在節目中的發言，讓不少粉絲猜測她早已知道秀英分手消息。（圖／翻攝自tvN D ENT）

少女時代成員秀英與演員鄭敬淏愛情長跑14年，9日雙方經紀公司證實已經分手，未來將以同事身分互相支持。消息曝光後震驚大批粉絲，而少女時代成員孝淵一個月前在節目中的發言，也因此再度被網友翻出討論。

少女時代成員秀英與男友鄭敬淏愛情長跑14年後分手。（圖／翻攝自X平台）

據韓媒報導，鄭敬淏所屬公司證實兩人已結束戀人關係，但對於分手時間及原因未多作說明；秀英經紀公司也表示，兩人決定回歸良好同事關係。韓媒則引述相關人士說法指出，雙方近年工作行程繁忙，聚少離多，可能是影響感情的原因之一。

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隨著分手消息曝光，網友也將焦點放在上個月播出的綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。當時孝淵、秀英與俞利以小分隊形式出演節目，聊到少女時代成員中率先結婚的成員時，孝淵感嘆表示：「總要有人先開路，我們年紀也不小了。」孝淵當時更坦言自己一直有想成家的夢想，「我很喜歡小孩，所以想到這件事就覺得應該趕快談戀愛。」當主持人劉在錫追問「那下一個結婚的人會是妳嗎？」孝淵則笑回：「我相信說出口的話會成真，所以下一個應該是我吧。」

孝淵一個月前在節目中的發言，讓不少粉絲猜測她早已知道秀英分手消息。（圖／翻攝自tvN D ENT）

節目播出當下，外界普遍認為只是輕鬆閒聊，但如今秀英與鄭敬淏分手消息曝光後，不少網友開始猜測，孝淵當時未提及交往多年的秀英，是否早已知道好友感情狀況，因此相關片段再度引發熱議。除了孝淵的發言受到關注，鄭敬淏過去面對婚事的態度也被重新檢視。去年底出席新戲記者會時，主持人與導演曾當場起鬨詢問婚期，甚至開玩笑要他公布日期，沒想到鄭敬淏當場慌張否認，直喊「什麼日期，不要講這種話」，如今看來也被部分網友認為似乎別具意義。

事實上，兩人自2012年開始交往，2014年公開認愛後一直是韓國演藝圈代表性長跑情侶。過去不僅多次公開提及彼此，鄭敬淏還曾表示「除了演戲之外，人生的中心就是秀英」，兩人甚至共同飼養愛犬，感情相當穩定，因此這次分手消息格外令外界震驚。消息曝光後，網友紛紛留言表示「原本以為一定會結婚」、「14年真的太可惜了」、「昨天還看到愛犬照片」、「最不希望分手的一對居然分開了」，也有人認為感情是兩人的事，無論原因為何，都應給予尊重與祝福。

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