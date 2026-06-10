秀英愛情長跑14年分手收場 鄭敬淏昔喊「拿視帝再結婚」成遺憾

【緯來新聞網】少女時代成員秀英與演員鄭敬淏的14年愛情長跑，在2人悄悄於Instagram互相取消追蹤後，引發外界廣泛猜測。隨即，秀英經紀公司Saram娛樂率先向韓媒發聲，正式確認這段備受矚目的戀情已畫下句點。隨著2人分手，昔日鄭敬淏曾說「拿到視帝就結婚」的言論也再度引起討論。

秀英愛情長跑14年分手收場。（圖／翻攝Instagram）

據悉，2人最初因教會活動及人脈圈結識，同為中央大學戲劇電影系校友的背景讓彼此逐漸熟識。鄭敬淏於2012年9月退伍後，雙方關係開始升溫，正式交往時間則確認於2014年初，當時兩方經紀公司承認已穩交逾1年。公開戀情後，由於秀英身為頂級女團成員，加上韓國偶像圈當時鮮少公開戀情，此事在韓國娛樂圈引發相當高的關注度。





兩方經紀公司聲明內容

Saram娛樂9日發出聲明表示，2人確認已分手，未來將維持良好的工作關係。鄭敬淏經紀公司則補充說明，近年雙方因行程繁忙導致聯繫漸少，關係已正式結束。兩方均未公開說明具體分手原因，韓媒普遍推測，長期聚少離多是這段關係走向終點的主要因素。

鄭敬淏「視帝再結婚」說法再受關注

隨著鄭敬淏憑藉《機智監獄生活》、《機智醫生生活》系列累積高人氣，2人互動也逐漸從低調轉為偶爾公開，包括在IG上的幽默互動及私下支持彼此作品，外界一度將2人視為韓國演藝圈的模範情侶。然而，鄭敬淏過去在多個訪談中曾表示，希望拿下視帝後再考慮結婚，而韓國三大電視台KBS、SBS、MBC的視帝獎項他至今尚未取得，僅於2025年憑藉《勞務師盧武鎮》獲得MBC演技大獎最佳演員獎。他同年受訪時也曾提及結婚已納入人生規劃，但最終仍以分手告終。



消息傳出後，韓國論壇及微博熱搜隨即出現相關討論。不少網友表示惋惜，留言包括「以為下一則消息會是結婚官宣，沒想到是分手」、「韓娛圈的意難平又多了一對」。

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