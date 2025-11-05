秀英誤揍偶像安在旭 田慧振改當單親媽藏女兒內褲報仇

因收視與口碑雙贏的漫改劇《陌生人》宣布確定製作第二季，第一季將於龍華影劇台播出。這部作品可說是少女時代成員秀英的「願望成真」代表作，她不僅實現與理想型、韓流始祖安在旭合作的心願，更因偶像田慧振的加盟而決定接拍。秀英笑言，為了培養默契，她與田慧振常相約小酌，「每次拍完一場戲都覺得好可惜，如果導演說『再來一次』我都會超開心。」她直呼與前輩對戲的每一刻都十分珍貴。

劇中，秀英與安在旭飾演素未謀面的父女，初次見面就火花四射、拳腳相向。安在旭飾演的朴振洪在公車站被誤認為性騷擾犯，遭巡警金珍熙（秀英 飾）逮捕歸案；沒想到第二次相遇，他竟蹲點在她家附近，被再次「修理」。這對相愛相殺的「火爆父女檔」成為全劇一大亮點，逗趣又溫情的互動讓觀眾笑聲與淚水齊飛。

廣告 廣告

一向以「女強人」形象著稱的田慧振，這次在《陌生人》中徹底顛覆自我，化身成個性豪爽、狀況百出的單親媽媽金恩美。劇中她17歲便意外懷孕，成長於家暴家庭，沒有人教她怎麼當母親，多年來一直保持少女個性，導致在秀英飾演的女兒金珍熙眼裡，她比任何案件都難對付。雖然母女倆相依為命、感情深厚，但因個性南轅北轍，經常鬥嘴、爆笑互嗆。甚至有一幕，媽媽因為氣女兒沒告訴她被調職，竟然「藏起女兒內褲」報復，笑翻觀眾。兩人的相處更像一對鬥嘴姐妹，而非傳統母女。

而秀英作為女團轉演員中最具代表性的成功典範之一，在《陌生人》中的表現再度獲得一致好評。為詮釋巡警金珍熙，她特地剪去長髮，以俐落短髮亮相，飾演一位熱心多管閒事、最愛頂撞上司的「麻煩製造機」。秀英笑說，「自己與角色有八成相似，唯一不同的是珍熙比我更幹練，也更有她獨特的魅力。」她自然又充滿張力的演技，讓角色既有喜感又具現實感，成功讓觀眾看到她更成熟多變的演員魅力。《陌生人》將於11/6起平日晚間七點龍華影劇台播出。

更多中時新聞網報導

金片子大賽 陳妤斜槓攝影 黃遠搶影帝

艾兒芬妮首戰科幻片《終極戰士：殺戮星球》

MLB》史密斯開轟山本關門 道奇射鳥2連霸