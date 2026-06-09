秀英鄭敬淏聚少離多 14年情斷

鄭敬淏憑藉《機智醫生生活》等韓劇深受台灣粉絲喜愛。（資料照片）

韓國女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏是演藝圈公認的模範情侶，相戀14年愛得低調卻甜蜜，2人近日先被網友發現互相取消追蹤IG，9日秀英所屬經紀公司Saram娛樂也證實：「兩人確實已經分手，決定以良好的同事關係繼續相處。」消息一出震驚外界。

崔秀英與鄭敬淏同為中央大學戲劇電影系校友，2012年9月開始交往，並在2014年公開戀情，被韓國狗仔《Dispatch》（簡稱D社）捕捉到2人約會結束後依依不捨的畫面。只見照片中，他們手牽手走在街頭，在道別時仍難掩不捨情緒，隔空比愛心互動，鄭敬淏甚至送上飛吻後又忍不住折返，給了秀英一個擁抱，宛如偶像劇的畫面令人稱羨。

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據韓媒報導，2人之所以會分開是聚少離多，相關人士透露：「鄭敬淏持續投入作品拍攝，而崔秀英則在韓國與日本之間往返活動，因為行程繁忙導致見面次數減少，最近已整理並結束戀人關係。」

秀英的姊姊上節目時也曾表示她身為旁觀者，「能配合秀英的男人只有鄭敬淏，他真的從未生過氣，有時看似在吵架，但最後總能用笑話化解，雖然鄭敬淏不是我的理想型，但我很羨慕他們的相處模式。」