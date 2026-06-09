秀英「愛情長跑14年」卻離別收場！鄭敬淏昔喊「拿視帝再結婚」親曝分手原因
韓國長壽女團少女時代成員秀英與演員鄭敬淏穩交14年，一直都是韓國娛樂圈出了名的甜蜜情侶檔，沒想到近日卻被眼尖的網友發現，2人悄悄在IG上互相取消追蹤，引發分手傳聞。不料，秀英經紀公司也在稍早前發聲證實分手一事，讓消息曝光後頓時登上韓國論壇、微博熱搜排行榜。
低調穩定交往14年卻分手！回顧秀英、鄭敬淏戀愛史
秀英經紀公司「Saram娛樂」9日向韓媒發聲證實分手消息：「2人確實已經分手，未來將以繼續保持良好的工作關係」，鄭敬淏的經紀公司隨後也證實分手一事：「因為行程很忙，最近變疏遠，已經整理完關係了」，不過雙方都未正式公開分手原因。韓媒指出，由於秀英和鄭敬淏近年工作行程繁忙，聚少離多，推測因此而結束這段14年的愛情長跑。
綜合韓媒報導，秀英與鄭敬淏最早是因教會活動與人脈圈相識，加上同為中央大學戲劇電影系校友而逐漸熟識，直到鄭敬淏2012年9月退伍後，2人關係才開始逐漸升溫並發展為戀人關係，此後也被多次拍到吃飯、看電影、與朋友聚會等約會行程。不過雙方經紀公司起初都否認緋聞，一直到2014年初才公開戀情，並承認已交往1年多。
只是當年這段戀情公開後也引發各界熱議，因為當時秀英是頂級女團少女時代成員，鄭敬淏雖然以實力派演員身分走紅，但知名度還是不及女方，再加上韓國偶像圈當時鮮少公開戀愛，因此引發高度關注。不過，秀英與鄭敬淏公開戀情後好一陣子幾乎都沒有公開同框過，只是偶爾還是被拍到約會或接送情。
隨著雙方演藝事業逐漸成熟，再加上鄭敬淏憑藉《機智監獄生活》、《機智醫生生活》人氣水漲船高，2人低調互動也逐漸被粉絲接受，久而久之才逐漸公開放閃，例如IG上的幽默鬥嘴、私下支持彼此作品、共同照顧愛犬等，雖然從未公開大量合照，但愛情長跑的模式也被外界視為「演藝圈模範情侶」，婚訊也時常被外界關注，沒想到如今竟傳來分手消息。
14年不結婚「鐵律」讓熱情褪去？「視帝」承諾成為無形枷鎖
分手消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都將分手歸因於「愛情長跑不結婚就會分手」，更有網友犀利指出「戀愛超過7年還沒結婚的，大概率是不會結了」，大多都認為這段戀愛的熱情褪去後，最終只能走向分手收場。
還有粉絲揭露，鄭敬淏其實過去曾在多個訪談中表示，希望拿下「視帝」後再結婚，但這些年來鄭敬淏雖然隨著《機智》系列等作品收穫人氣，也展現出實力派演員的格調，但始終未能拿到韓國三大電視台「KBS、SBS、MBC」的視帝大獎。雖然鄭敬淏2025年憑藉《勞務師盧武鎮》拿到MBC演技大獎的「最佳演員獎」，也曾在2025年的採訪中鬆口提及「結婚包含在人生計劃中」，未料如今仍然黯然分手。
鄭敬淏的「視帝」言論一再傳播，再加上2人愛情長跑14年，也讓外界對「什麼時候結婚」的關注逐年升高，甚至有記者在記者會當眾追問2人婚期，當時還讓鄭敬淏笑著回應「不要亂說話」，因此也讓網友認為這樣的關注可能也讓2人的關係變得越發沉重。
消息曝光後，不少粉絲和網友都深感惋惜：「以為再看到這2人消息會是官宣結婚，結果是分手」、「韓娛圈的意難平又多了一對」、「其實他倆在一起這麼多年都不結婚就預料到了，還是有點可惜」、「哎這對也是惋惜，成年人之間基本在雙方穩定情況下談超過5年以上不結婚就很難結婚了」、「這理由服了，說得好像之前談的14年不忙一樣」、「當下這個環境，一段愛情能維持14年已經很厲害了，而且這也是不結婚的好處，感情淡了就好聚好散，不用強捆綁為了各種原因演恩愛。」
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