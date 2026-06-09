秀英、鄭敬淏「交往14年」認分手！原因曝光」
娛樂中心／劉詩婕報導
南韓演藝圈知名情侶檔、演員鄭敬淏與崔秀英愛情長跑多年，一直被視為演藝圈的模範伴侶，沒想到如今傳出分手消息，引發外界震驚。兩人自2012年爆出戀情後，於2014年透過經紀公司正式認愛，攜手走過14年風風雨雨，期間感情穩定，甚至多次被外界看好有望步入婚姻。未料韓媒今（9）日曝光雙方經紀公司說法，證實兩人已結束戀人關係。消息一出立刻掀起熱議，不少粉絲難掩錯愕與不捨，紛紛留言表示「原本以為一定會等到他們結婚」、「連他們都分手了，真的太意外」，相關話題也迅速登上社群討論焦點。
演員鄭敬淏（左）與少女時代成員秀英（右）結束14年的感情。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi、IG@jstar_allallj）
有關兩人分手的傳聞，最初是因為眼尖網友發現，42歲演員鄭敬淏突然取消追蹤36歲崔秀英的Instagram帳號，而秀英也在隔天退追男方，立刻引發外界揣測兩人感情是否出現變化。當時不少粉絲仍抱持樂觀態度，甚至笑稱「會不會退追之後直接宣布結婚」、「如果他們分手，我就不相信愛情了」。沒想到隨後韓媒向雙方經紀公司求證，最終證實兩人已結束長達14年的戀人關係，消息一出讓大批粉絲相當錯愕與不捨。
鄭敬淏和秀英Instagram帳號相互取消追蹤，證實分手消息。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi、IG@jstar_allallj）
根據韓媒《OSEN》報導，秀英所屬經紀公司Saram Entertainment相關人士表示，秀英與鄭敬淏近期已整理彼此關係，正式結束戀人身分，未來將以同事與朋友的方式相處。另一方面，鄭敬淏所屬經紀公司也同步證實消息表示：「兩人因各自繁忙的工作行程逐漸疏遠，最終選擇和平分開，未來仍將維持良好前後輩及同事關係，彼此給予支持與祝福」。消息曝光後，粉絲湧入社群平台留言表達不捨：「不行，我會哭」、「天啊，在一起那麼久了」、「真的太可惜」、「一直以為他們一定會結婚。」由於兩人多年來感情穩定，鮮少傳出負面消息，因此此次分手消息格外令人震驚，也讓不少一路見證兩人愛情長跑的粉絲感到惋惜。
原文出處：少時秀英、鄭敬淏「交往14年」情斷！經紀公司證實分手「原因曝光」
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