秀英14年戀情告吹！孝淵1個月前已喊「少時下一個結婚是我」 網驚：早知道了？

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秀英（左）上個月錄製《劉QUIZ》時，隊友孝淵（右二）曾自認會是少女時代第2位人妻。翻攝tvN

韓國夯團少女時代成員秀英昨（9日）震撼宣布，已與交往14年的演員男友鄭敬淏分手，消息震驚演藝圈。只是兩人都對分手時間點三緘其口，也讓外界聚焦到秀英團友孝淵，1個月前登上劉在錫的節目時，曾聊到的結婚話題！

秀英上月6日曾隨孝淵、俞利，以限定團體「孝利秀」之姿登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，當時三人聊起隊友Tiffany成為少女時代第一位人妻，也順勢聊起婚姻觀。

當時孝淵便表示，自己一直有生很多小孩的夢想，期待地說：「我真的很喜歡小孩，想到這個就覺得應該趕快談戀愛。」聽到這番話後，主持人劉在錫便問她：「那下一個結婚的人，機率最高的是孝淵嗎？」孝淵則笑回：「我相信說出口的話會實現，所以我就說是我吧。」

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當時這段對話播出後，僅被視為婚姻觀的分享，但隨著秀英與鄭敬淏證實分手，有部分網友開始猜測，孝淵是否早已知道兩人的感情生變？因此才認為自己可能成為少女時代下一位結婚的成員。

不過，也有不少人認為，孝淵向來不避諱談論對婚姻與家庭的憧憬，當時的發言只是分享個人想法，與秀英、鄭敬淏分手一事並無直接關聯，外界不必過度解讀。但也可看出韓網對兩人分手的震驚，還有網友傷心地說：「不敢相信愛情了！」、「很看好這對情侶，沒想到分手收場。」

秀英（右圖）與鄭敬淏愛情長跑14年，沒想到分手收場。翻攝IG@jstar_allallj、翻攝IG@sooyoungchoi



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