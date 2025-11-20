秀蘭瑪雅金曲連續槓龜11次！ 自嘲曝心聲

《綜藝一級棒》最新一集邀請秀蘭瑪雅擔任大來賓，一開場就以經典情歌〈多情多怨嘆〉撼動全場。康康聽完力讚：「秀蘭瑪雅是前無古人、後無來者，曾經連續11度入圍金曲獎，最高紀錄保持人，槓龜最多次的也是，很難有人再打破這個紀錄！」

《綜藝一級棒》金曲獎連續槓龜11次 秀蘭瑪雅自嘲「國父革命都成功了」（圖／中視提供）

許志豪好奇問：「連續11次入圍，也連續11次槓龜，心情到底是怎樣？」秀蘭瑪雅也回應：「第9次入圍我還想說，如果得獎我要上去講，我可以長長久久唱歌。結果槓龜了。到第10次，大家安慰我說『10次不錯喔，十全十美喔！』然後又槓龜。第11次，還有人鼓勵我說：『國父革命11次才成功。』結果我還是槓龜了。」

節目中當吳申梅、蕭玉芬演唱〈落山風〉時，副歌會需要合音老師以『啊』的氣音配合氣氛，這時一旁的陳隨意跟陳孟賢卻湊熱鬧，硬要和音還加上『嗯』、『啊』，康康見狀跳出來主持公道：「因為有兩個人在那邊鬧，會害人家笑場導致要重錄」。

《綜藝一級棒》李子森(左)與杜忻恬唱茄子蛋的歌（圖／中視提供）

吳申梅也乾脆請陳孟賢幫忙和聲，結果他一開口『啊』，搭配嬌媚扭腰，讓許志豪十分不解「為何和音還要有表情」，陳孟賢解釋這樣唱才會「到位」。輪到李子森演唱〈你怎捨得我難過〉，秀蘭瑪雅覺得他簡直是王子唱情歌，就好像大學時期學妹看到學長彈吉他唱歌都會忍不住尖叫。

