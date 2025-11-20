秀蘭瑪雅11次入圍金曲全槓龜！自嘲「國父革命都成功了」 遭康康1句話吐槽

《綜藝一級棒》最新一集邀請「R&B歌后」秀蘭瑪雅擔任大來賓。中視提供

節目《綜藝一級棒》最新一集邀請「R&B歌后」秀蘭瑪雅擔任大來賓，一開場就以經典情歌〈多情多怨嘆〉撼動全場。康康聽完力讚：「秀蘭瑪雅是前無古人、後無來者，曾經連續十一度入圍金曲獎，最高紀錄保持人，槓龜最多次的也是，很難有人再打破這個紀錄！」

秀蘭瑪雅11度槓龜 自嘲國父革命都比她幸運

許志豪則好奇拋問：「連續十一次入圍，也連續十一次槓龜，心情到底是怎樣？」秀蘭瑪雅也回應：「第九次入圍我還想說，如果得獎我要上去講，我可以長長久久唱歌。結果槓龜了。到第十次，大家安慰我說『十次不錯喔，十全十美喔！』然後又槓龜。第十一次，還有人鼓勵我說：『國父革命十一次才成功。』結果我還是槓龜了。」全場都為之佩服。

陳孟賢演唱嫵媚扭腰 康康出面制止

節目中當吳申梅、蕭玉芬演唱〈落山風〉時，副歌會需要合音老師以『啊』的氣音配合氣氛，這時一旁的陳隨意跟陳孟賢卻湊熱鬧，硬要和音還加上『嗯』、『啊』，康康見狀跳出來主持公道：「因為有兩個人在那邊鬧，會害人家笑場導致要重錄。」吳申梅也乾脆請陳孟賢幫忙和聲，結果他一開口「啊」，搭配嬌媚扭腰，讓許志豪十分不解：「為何和音還要有表情？」陳孟賢解釋這樣唱才會「到位」。

翁鈺鈞（左）難得穿短裙又秀舞技，令康康驚艷。中視提供

翁鈺鈞難得露腿跳熱舞 遭陳隨意補槍

為了呈現看點，歌手藝人不惜額外花時間練習唱跳，像是翁鈺鈞、陳怡婷演唱江蕙的〈我愛你〉，就特別加入舞蹈，其中翁鈺鈞難得穿著短裙又秀舞技，令康康驚艷，「她每次來都穿長裙，很少露腿」，康康還對著許志豪說：「她跟你跳時比較害羞，跟四個帥哥舞群跳就很自然」，陳隨意見縫補上一槍「而且還笑得很燦爛」。



