秀親民！英首相抵京直奔網紅雲南菜 外媒曝時隔8年訪陸玄機

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今（29日）上午與大陸國家主席習近平會晤。回顧前一晚抵達北京後，他直奔三里屯網紅餐廳大啖雲南菜，除與店員合影外，還用中文說「謝謝」大秀親民。

英國首相施凱爾28日傍晚抵京後直奔三里屯大啖雲南菜。（圖／翻攝微博）

據《香港01》報導，從大陸網友發布影片中，可以看到施凱爾一行人在餐館內用餐，並全部使用筷子。用餐後，餐廳工作人員為施凱爾送上寫著「馬上騰飛」的新年祝福紙馬，施凱爾則站在中間微笑著與眾人一同合影留念，並用中文向工作人員說「謝謝」。眾人齊聲喊「新年快樂」，店員亦邀請施凱爾到訪雲南。

報導指出，該雲南菜餐廳為「一坐一忘」，主要菜式為雲南菜，位於北京三里屯。美國前財政部長葉倫2023年訪問北京時，也曾在這家餐廳品嘗第一餐。目前，這家餐廳已將其在訂餐平台的頭像換成了與施凱爾的合影。

據悉，施凱爾本次出訪是自2018年後，英國首相再次登陸。他率逾50間英國大企業高層和機構代表隨訪，涵蓋金融、醫藥、製造業、文化、創意等英國優勢領域。

施凱爾與店員合影還用中文道謝，大秀親民作風。（圖／翻攝微博）

施凱爾在飛往北京途中曾在機上表示，英國政府決心放眼全球，抓住國外機遇、建立外交關係，並且始終將國家利益放在首位，「與中方交往符合國家利益，它是世界第二大經濟體。如果把香港也計算在內，中國就是我們的第三大貿易夥伴」。

《路透》分析指出，各國都在採取措施防範美國總統川普（Donald Trump）領導下可能帶來的不確定性，時而威脅加徵貿易關稅，時而揚言要奪取丹麥自治領土格陵蘭島控制權，激怒英國等長期盟友。施凱爾是最近一位與大陸展開密集外交活動的西方領導人，其訪問緊隨加拿大總理卡尼（Mark Carney）之後。

倫敦國王學院中國研究教授克里·布朗（Kerry Brown）表示，他預計英中兩國將宣布一系列協議，以展現兩國關係的改善。施凱爾這次出訪也帶了50多位商界領袖，進一步顯示他尋求的是經濟上的勝利。

報導指出，施凱爾29日除與習近平會晤外，也會同大陸國務院總理李強會面，30日將轉往上海，與當地企業高層進行會談。

