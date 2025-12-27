秀身分證賺好康！有「極」或「鋒」限時2天免費領機能外套

機能服飾品牌CHECK2CHECK搭上寒流話題，於今（27）日至（28）日限時推出「極鋒我罩你」活動，凡姓名中含有「極」或「鋒」任一字者，到指定門市出示證件即可免費兌換招牌商品「輕機能極鋒衣」。

今（27）日至（28）日，凡姓名中含有「極」、「鋒」任一字者，到CHECK2CHECK指定門市出示證件即可免費兌換招牌商品「輕機能極鋒衣」。（圖/翻攝自CHECK2CHECK臉書，下同）

CHECK2CHECK此次活動分為兩大方案。第一波免費兌換活動中，民眾只要姓名含有「極」或「鋒」同音同字任一字，親至北中南5間指定門市包括台北武昌誠品、桃園大江購物中心、台中港三井Outlet、台南FOCUS百貨及新開幕的高雄FOCUS 13，出示身分證件即可免費領取一件「輕機能極鋒衣」，可選尺寸但不挑色，每人限領1件，每店每日限量10件，送完為止。

品牌主打的「輕機能極鋒衣」重量僅約0.5公斤，具備5級防潑水、好攜帶、好收納等特點，成為通勤族與旅遊族的冬季首選。第二波優惠則更加親民，只要名字中有「極」或「鋒」同音或同字者，皆可於全台門市以850元優惠價入手，相當於65折，每人限購2件。活動現場除了極鋒衣，還有石墨烯羽絨外套、防風極鋒褲等系列商品同步販售。

此外，快時尚龍頭H&M則展開「季末折扣狂歡」，涵蓋男裝、女裝及童裝，多款單品最低僅3折。此活動目前限定全台實體門市參與，吸引不少民眾進場挖寶。

來自日本的時裝品牌的GU則推出「佳節U你」加碼優惠，活動持續至12月30日，舉凡冬季必備的大衣、羽絨外套，或是日常實搭的牛仔褲與上衣，皆有期間限定特惠價。

