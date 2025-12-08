秀選舉借貸存摺明細 陳佩琪控檢方：根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（8）天再發聲，她稱「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。

陳佩琪稱「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。（圖／翻攝自陳佩琪Peggy臉書）

陳佩琪在臉書發文寫下，今天講騙票搜索第二部：她表示，檢察官說她們2018年用住家抵押借了兩千萬房貸， 竟在2019年就還清了，資金來源可疑， 貪汙嫌疑重大，且借貸和還錢時間點都是在京華城圖利事件發生的前後…

「姜長志叫我去問的時候就問我這個， 之前算有憐憫之心，沒拿出來公開講， 今天不藏了，講出來分享給大家…」

陳佩琪稱，檢察官姜長志問：「你們那個柯黑啊（真不幸，我們的柯黑也姓柯）說你們2018年選舉完了，還賠了數十萬（忘了是說賠多少錢了），而妳陳佩琪卻說還有盈餘？」

陳佩琪說，事實真相是：2018年五月她和先生（指柯文哲）一起去一銀用房子抵押貸、借了2000萬的理財型房貸，拿這筆錢支付選舉的人事費用，每月轉帳給他們薪水，也按一銀規定每月送報表給他們存查，選完算算共花了11456629的人事費和約10萬的利息。

陳佩琪表示，當年因發生驗票爭議，又陸續付了一些驗票費、便當錢和茶水費；驗票支出和茶水便當費這部分不是每筆都有收據，但都是她們自己的錢支付的，當選後補助款拿了1741萬，「先生沒政黨，所以補助款全拿來還這筆房貸，還剩現金數百萬之多，也把剩餘的現金領出並結束這存摺」，她稱，結果因為還款太快，被檢察官就認定說和我們收入不符，所以貪汙嫌疑再加一條，於是就搜索我們家了，然後先生就被抓去關一年了…

陳佩琪秀出2018年選舉借貸的存摺明細，她還稱「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪說，秀一張2018年選舉借貸的存摺明細第一頁，存摺上可以清楚看到每個月、每個工作人員的薪水整整齊齊的列在存摺上，「我跟姜長志說，選舉不可能只請人而不辦活動， 既然這本存摺上只列人事費， 你們就應該知道還有一本帳冊是活動費用的支出，至於活動最終是賺是賠， 你去問姓柯的柯黑，我不清楚的事我無法回答」，她還說，據此她也知道了，「原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。

陳佩琪也提到，這本存摺表皮是淺咖啡色的，自己一直留存到2024年8月30日才被檢廉搜走，至今沒還她，「請問你們這麼誣賴人，搜走的東西到底有沒有在看啊？還是想說反正押到先生了，目的到了就好了？！」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

