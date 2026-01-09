秀陳玉珍喬中華電信人事公文 馬郁雯、陳又新赴北檢告發圖利、藉勢藉端勒索

台北市議員參選人馬郁雯、陳又新律師今（9）日赴北檢按鈴告發，陳玉珍涉「貪污治罪條例」圖利及藉勢藉端勒索等罪嫌。 圖：截自陳又新臉書直播影片

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍遭爆介入中華電信人事案，台北市議員參選人馬郁雯、陳又新律師今（9）日赴北檢按鈴告發，陳玉珍涉「貪污治罪條例」圖利及藉勢藉端勒索等罪嫌，馬郁雯表示，她已掌握中華電信工會正式行文，要求中華電信全面清查公司人事關說案，直言「陳玉珍慘了！」

馬郁雯表示，根據中華電信工會6日正式行文給中華電信公司的公文，內容要求：1.即刻就因金門立委陳玉珍強力介入不當關說獲得升遷的李姓員工調降回原職務，並索回升遷之各項差額；2.嚴懲高雄營運處總經理，並進行內部調查，有無其他不當舉措；3.清查公司內部有無相類關說事件，並嚴格糾正各黨派空降公司任職人員。

她說，相信收到此文後，中華電信將展開內部調查，不用多久，陳玉珍的人事關說案很快就會水落石出。除了政治責任外，她今天也與陳又新律師到北檢按鈴告發，陳玉珍涉犯貪污治罪條例中圖利、藉勢藉端勒索等罪，這是5年以上且併科罰金3000萬元以下重罪。「有沒有涉嫌關說施壓？陳玉珍心裡有譜！」

陳又新指出，依他們所掌握的事證，陳玉珍曾多次利用立委身分，介入中華電信內部升遷事務，要求相關人員配合特定人選的人事安排，這些行為，早已超出民意代表的職權界線，也非其主管或監督範圍內的事項。

陳又新強調，立委不應該、也不能以職權與影響力，介入國營事業的人事升遷，更不該透過施壓、關說的方式，為特定人員鋪路。民意代表的職權，來自人民的託付，而非可任意施壓的工具，這條界線，必須被清楚劃出，也必須被嚴格守住。

馬郁雯表示，她已掌握中華電信工會正式行文，要求中華電信全面清查公司人事關說案，直言「陳玉珍慘了！」