秀電子腳鐐笑稱24小時被定位 柯文哲自嘲：坐牢滿輕鬆的
民眾黨前主席柯文哲今（25）日出席前高雄市議員林于凱主辦的「守護南方希望－高雄轉型、青年未來」青年論壇，與現任主席黃國昌同台演講。柯文哲在會中談及政府運作時表示，每天需要解決的民眾問題做都做不完，話鋒一轉笑稱「發現坐牢滿輕鬆的」，引發現場哄堂大笑。他並自爆曾向柯建銘提議處理總預算及軍購案，換取人工生殖法通過，但民進黨不願配合。
柯文哲在論壇中討論政府後勤資源系統的重要性，提到民眾關切的承攬派遣制度檢討、政府法律財務輔導等問題時說，每天要解決的問題很多，隨即笑說自己每天在牢裡發呆讀書，出來後妻子陳佩琪一直罵他：「我們在外面辛苦抗議，你躲在裡面休息！」
針對賴清德政權，柯文哲提出批判指出，如果自己當家的話，每天早上7點半就開始工作，做事都來不及，不解為何立法院每天吵吵鬧鬧。他強調做事很重要，將人民提出的問題一條條列出來都做不完，但立法院還是停擺。
柯文哲進一步透露，一開始的起手式就是人工生殖法，這個議題沒有意識形態、沒有藍綠或統獨問題。他自爆曾跟「老柯」說：「給你一個台階下，人工生殖法過，總預算及軍購案我來處理，要讓國家正常運作。」但民進黨不願意配合，就是要亂，為了反對而反對。他質疑：「做事不是比較輕鬆，為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？」
黃國昌聽到此處忍不住要了麥克風發言表示，民眾黨心存善念、以禮相待希望國家往前，但執政者腦袋卻不是這麼想。他指出民進黨之所以敢這樣做，是因為他們掌握執政優勢及媒體側翼。
柯文哲隨即補槍一句還有「司法」，並當場露出電子腳鐐，笑稱自己24小時被定位。他最後強調要認真工作，不要把國家搞得四分五裂，並提到賴清德要當清德宗，但比較像明朝崇禎皇帝。
柯文哲自嘲「坐牢滿輕鬆的」爆喬總預算、軍購案內幕
黃國昌與柯文哲出席高雄青年論壇 (圖)
民眾黨主席黃國昌（右2）與創黨主席柯文哲（左1）25日上午出席「高雄轉型、青年未來」青年論壇，並於會前接受媒體聯訪。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳珮琪臉書頻開砲 再轟民進黨「司法變打壓在野黨工具」
前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪頻在臉書砲轟、質疑司法辦案公正性。今（25）日她為新北市中和區議員擬參選人陳怡君站台、再轟司法變成一個執政黨打壓在野黨的工具，強調「有這種思維的一個執政黨，本來就是應該要讓他下台」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
柯文哲自爆拿代孕換軍購 蕭旭岑：他快人快語「決策在黃國昌手上！」
民眾黨立委陳昭姿力推要將代理孕母制度納入《人工生殖法》，而藍白則是持續聯手在立法院封殺1.25兆國防特別條例還有115年度中央政府總預算，沒想到前民眾黨主席柯文哲竟然自爆，要用「代孕換軍購、總預算」，結果民進黨團總召柯建銘不同意。對此，國民黨副主席蕭旭岑稱，重大政策的決策還是在民眾黨主席黃國昌手上，而柯文哲快人快語，「應該用正面角度解讀，用負面角度解讀就中了民進黨的計」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7則留言
黃國昌轟賴瑞隆又喊合作柯志恩 蘇致榮反嗆：高雄不歡迎惡質政治口水
即時中心／顏一軒報導民眾黨主席黃國昌今（25）日與創黨主席柯文哲南下高雄出席黨務行程期間受訪時稱，未來不排除與國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩合作，並指拉下民進黨所推出的參選人賴瑞隆應是大家的共識。對此，民進黨高雄市第九選區（鳳山）議員擬參選人蘇致榮回擊，黃國昌無視客觀的評鑑數據，只為了「拉下民進黨」，這是標準的「昌式抹黑」。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
柯文哲稱人工生殖法換總預算、軍購 綠委：把人民安全當籌碼
民眾黨前主席柯文哲今（25）日出席活動時表示，自己以《人工生殖法》為起手式，跟立法院民進黨團總召柯建銘說總預算及軍購案他來處理，要讓國家正常運作，結果民進黨不願意，質疑「做事不是比較輕鬆，為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？」；立法院民進黨團書記長陳培瑜痛批，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
柯文哲與黃國昌高雄合體 柯如「大太陽」明顯掌話語權
政治中心／綜合報導民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌，近期頻頻為了輔選小雞同台，互動引發關注，週日現身高雄活動，柯文哲被問到藍白合議題，趕緊讓出麥克風要媒體問現任主席，不過黃國昌被問到立委卸任前目標，他又插手提醒，民眾黨團自提的軍購案何時推出，依舊掌握話語權。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
柯文哲自爆「用人工生殖法換軍購、總預算」被拒 綠委反轟：拿人民當籌碼
即時中心／徐子為報導前民眾黨主席柯文哲今（25）日出席高雄青年論壇時自爆，他之前與立法院民進黨總召柯建銘會面，他對柯建銘說：「給你一個台階下，你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我來處理，結果民進黨不願意！」對此，民進黨團書記長陳培瑜痛批，這不是政黨協商該有的樣子，柯文哲和民眾黨團根本是把人民安全當成只對自己有利的政治籌碼。民視 ・ 1 天前 ・ 13則留言
「我發現坐牢滿輕鬆的！」 柯文哲酸賴清德：比較像崇禎皇帝，哪裡像光緒？
民眾黨創黨主席柯文哲25日南下高雄參加青年論壇，他受訪時自嘲「坐牢滿輕鬆」，並公開秀出電子腳鐐，質疑24小時定位趁機追蹤，是想知道他去見誰嗎？同時批評賴政府沉迷政治鬥爭、忽略施政效率，更以歷史人物譏諷總統賴清德「不像清德宗，反而更像明崇禎」，言詞犀利，引發議論。柯文哲自嘲，台灣每天要解決的問題很多，「我發現坐牢滿輕鬆的！」每天只有發呆、讀書，出來後，妻子陳佩琪就罵「我們在外面比你在裡面辛苦，你在裡面都在休息，我們在外面還要去抗議，你都躲在裡面休息」。談到台灣困境，柯文哲透露，在獄中讀鄧小平傳，暢談中國改革開放理念。讓他有感而發，最近才會對賴政府有很多的批判。柯文哲表示，如果是他當家，每天七點半工作到十點。做事都來不及了，還在立法院吵吵鬧鬧。柯文哲秀出自己電子腳鐐苦笑，每天被24小時定位，你又不能把他限制住居，然後又讓他戴GPS到處跑，趁機追蹤，是想知道他去見誰嗎？柯文哲喊話，還是賴清德一念之間，就認真工作就好，為何把國家搞得四分五裂？每天七點半工作到十點，周一工作至周七，不敢說馬上改變這個國家，每天做一點，保證還會連任。「你就每天搞鬥爭、國家亂糟糟是在幹嘛？」柯文哲酸，「賴清德要當清德台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍估柯文哲能量消退 「白營太陽僅黃國昌」
民眾黨前主席柯文哲近日對藍綠左右開弓，被解讀在「校正回歸」白營路線，此舉在藍營內部掀起討論，基層擔憂柯文哲的不可預測性，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
雙標翻船？陳智菡控媒體「狂傳私訊騷擾」 四叉貓秀對話紀錄「奪命連環叩」
即時中心／徐子為報導民眾黨立院黨團主任陳智菡昨（24）日才在社群發文，質疑媒體政論節目製作單位人員一再傳訊息騷擾她，不料，今天網紅四叉貓就在社群曬出對話紀錄，反質疑陳當初對他可不只傳訊息，而是直接「奪命連環call」。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 281則留言
