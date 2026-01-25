秀電子腳鐐笑稱24小時被定位 柯文哲自嘲：坐牢滿輕鬆的

民眾黨前主席柯文哲今（25）日出席前高雄市議員林于凱主辦的「守護南方希望－高雄轉型、青年未來」青年論壇，與現任主席黃國昌同台演講。柯文哲在會中談及政府運作時表示，每天需要解決的民眾問題做都做不完，話鋒一轉笑稱「發現坐牢滿輕鬆的」，引發現場哄堂大笑。他並自爆曾向柯建銘提議處理總預算及軍購案，換取人工生殖法通過，但民進黨不願配合。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲在論壇中討論政府後勤資源系統的重要性，提到民眾關切的承攬派遣制度檢討、政府法律財務輔導等問題時說，每天要解決的問題很多，隨即笑說自己每天在牢裡發呆讀書，出來後妻子陳佩琪一直罵他：「我們在外面辛苦抗議，你躲在裡面休息！」

廣告 廣告

針對賴清德政權，柯文哲提出批判指出，如果自己當家的話，每天早上7點半就開始工作，做事都來不及，不解為何立法院每天吵吵鬧鬧。他強調做事很重要，將人民提出的問題一條條列出來都做不完，但立法院還是停擺。

柯文哲稱說若是自己當總統的話每天做事都來不及了哪還有時間吵吵鬧鬧。（圖／中天新聞）

柯文哲進一步透露，一開始的起手式就是人工生殖法，這個議題沒有意識形態、沒有藍綠或統獨問題。他自爆曾跟「老柯」說：「給你一個台階下，人工生殖法過，總預算及軍購案我來處理，要讓國家正常運作。」但民進黨不願意配合，就是要亂，為了反對而反對。他質疑：「做事不是比較輕鬆，為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？」

黃國昌聽到此處忍不住要了麥克風發言表示，民眾黨心存善念、以禮相待希望國家往前，但執政者腦袋卻不是這麼想。他指出民進黨之所以敢這樣做，是因為他們掌握執政優勢及媒體側翼。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

柯文哲隨即補槍一句還有「司法」，並當場露出電子腳鐐，笑稱自己24小時被定位。他最後強調要認真工作，不要把國家搞得四分五裂，並提到賴清德要當清德宗，但比較像明朝崇禎皇帝。

延伸閱讀

柯建銘能否連任總召是一回事 賴清德威望還要看一事！

立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘

霍諾德攻頂101 粉專評賴清德與賈永婕格局差異