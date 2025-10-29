秀「新能源」肌肉! 台廠推AI新方案、電動商用車電池

國際智慧能源展登場！台廠推出AI資料中心解決方案和抗颱太陽能模組，展現台灣新能源創新實力。台塑新能源推出電動商用車電池，電芯到模組全在台生產；台達電展示AI資料中心微電網，整合太陽能、氫燃料電池等多元能源。AI時代用電需求爆發式成長，業界人士認為新能源發展面臨成本和大眾接受度的挑戰。元晶太陽能更推出可抵抗17級颱風的太陽能模組，明年進軍美日市場，展現決心！

台塑新能源推出電動商用車電池。（圖／TVBS）

國際智慧能源展今天（29日）盛大登場，適逢AI時代來臨使電力需求大幅增加，台灣各大廠商紛紛展示創新能源技術與解決方案。展會中亮點包括台廠推出從電芯到模組全部在地製造的電動商用車電池、專為AI資料中心打造的電池系統，以及能整合太陽能與氫燃料電池的AI資料中心微電網解決方案。同時，業界也推出能抵抗17級強風的抗颱太陽能模組，顯示台灣在新能源領域的創新實力與決心。

廣告 廣告

台灣大廠在智慧能源展上展示多項突破性新能源技術。台塑新能源推出電動商用車電池，其電芯到模組均在台灣生產製造。這款電池包容量達44.5kWh，能讓電動商用車行駛250公里，首批將導入中華汽車。除此之外，台塑新能源還展示專為AI資料中心設計的鋰鐵UPS電池系統，具有高電壓和高功率特性，計劃進軍美國市場。台塑新智能總經理劉慧啟表示，伺服器資料中心必須要有高壓直流需求，這個領域在全球市場規模可達千億美金，台塑將布局台灣和全球市場，也不排除與輝達合作。

台達電AI資料中心微電網解決方案，整合太陽能和氫電池等能源。（圖／TVBS）

台達電則展示AI資料中心微電網解決方案，以儲能系統和微電網控制器為核心，整合太陽能、氫燃料電池及發電機組等多種能源，能快速應對AI負載變化。該解決方案導入固態變壓器作為直流耦合核心，能源效率高達98.5%。台達電電力暨能源解決方案事業群總經理李延庭強調，利用氫能發電是他們看好的未來市場，關鍵在於如何提供負載端穩定電力。

隨著AI技術迅速發展，電力需求呈現爆發性成長。根據預測，台灣2024年用電量約283TWh，相當於現階段全球AI資料中心一年的電力需求。到2030年，資料中心供電將占據美國12%的電力，顯示新能源推動勢在必行。業界人士認為，新能源發展的主要挑戰在於成本和大眾接受度。

元晶太陽能則在展會中推出可抵抗17級颱風的太陽能模組，透過加強結構設計並進行反覆測試，提高其抗風能力。該公司計劃明年進軍美國和日本市場，期望在新能源領域占有一席之地。這些創新技術和解決方案展現了台灣廠商在面對全球能源轉型與AI時代電力需求挑戰時的應對能力與前瞻視野。

更多 TVBS 報導

鴻海攜輝達！高雄AI工廠導入新電力架構 能源效率爆發

AI續點火！網通股智邦飆1170元新高 外資目標價喊1200

大陸半導體急起直追 黃仁勳語出驚人：僅差「幾奈秒」

AI時代的新石油！能源展登場 台塑國產電池首導入商用車

