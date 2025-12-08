秀「柯文哲2018選舉借貸存摺明細」 陳佩琪嗆檢方：根據柯黑在節目上瞎掰的東西辦案

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲回家後，一舉一動備受關注，他的妻子陳佩琪近日接連還原案件搜索的過程，今(8)日再發文曬出柯文哲2018年選舉借貸的存摺明細第一頁，怒嗆檢方是「根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。

陳佩琪提到，檢察官說他們2018年用住家抵押借了兩千萬房貸，竟在2019年就還清了，資金來源可疑，貪汙嫌疑重大，且借貸和還錢時間點都是在京華城圖利事件發生的前後。「姜長志叫我去問的時候就問我這個，之前算有憐憫之心，沒拿出來公開講，今天不藏了，講出來分享給大家；姜長志問說你們那個柯黑啊(真不幸，我們的柯黑也姓柯)說你們2018年選舉完了，還賠了數十萬(忘了是說賠多少錢了) ，而妳陳佩琪卻說還有盈餘？」

廣告 廣告

陳佩琪表示，事實真相是2018年五月她和柯文哲一起去一銀用房子抵押貸、借了2000萬的理財型房貸(是需要用才借出、才付利息)，拿這筆錢支付選舉的人事費用，每月轉帳給薪水，也按一銀規定每月送報表給他們存查，選完算算共花了1145萬6629元的人事費和約10萬的利息。

陳佩琪指出，當年因發生驗票爭議，又陸續付了一些驗票費、便當錢和茶水費，驗票支出和茶水便當費這部分不是每筆都有收據，但都是用他們自己的錢支付，當選後補助款拿了1741萬，由於柯文哲沒政黨，所以補助款全拿來還這筆房貸，還剩現金數百萬之多，也把剩餘的現金領出並結束這存摺，結果因為還款太快，被檢察官就認定和收入不符，所以貪汙嫌疑再加一條，於是就搜索他們家，然後柯文哲就被抓去關一年了。

陳佩琪也秀出一張2018年柯文哲選舉借貸的存摺明細第一頁，指存摺上可以清楚看到每個月、每個工作人員的薪水整整齊齊地列在上面，「我跟姜長志說，選舉不可能只請人而不辦活動，既然這本存摺上只列人事費，你們就應該知道還有一本帳冊是活動費用的支出，至於活動最終是賺是賠，你去問姓柯的柯黑，我不清楚的事我無法回答，據此我也知道了，原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的。」

陳佩琪說，這本存摺表皮是淺咖啡色的，她一直留存到2024年8月30日才被檢廉搜走，至今沒還她，「請問你們這麼誣賴人，搜走的東西到底有沒有在看啊？還是想說反正押到先生了，目的到了就好了？」指出該圖來源是後來去銀行申請出來的交易明細。

原始連結







更多華視新聞報導

陳佩琪曝「柯文哲臀部長瘡有對稱傷口」 醫師列3點反酸

柯文哲將復出！ 昌出訪前預告土城十講.陳佩琪上直播

和柯文哲吃飯常聊官司、時事 陳佩琪怒嗆民進黨：此仇永不共戴天

