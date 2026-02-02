秀「退出中國國籍申請表」 吳思瑤籲李貞秀花10分鐘填寫送內政部

民進黨立委吳思瑤。(記者方賓照攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕中配出身的民眾黨籍李貞秀將於3日就職我國立委，由於李尚未出具申請放棄國籍證明，引發國安疑慮。民進黨立委吳思瑤今日受訪時秀出「退出中華人民共和國國籍申請表」直言，該申請表只需上網搜尋30秒即能下載，內容約七、八頁，只要認真填寫，10分鐘即可完成，就能檢附相關文件送交給中華民國的內政部，呼籲李貞秀當一個合法合規的立法委員。

吳思瑤表示，她還沒有與李貞秀本人見面，也希望未來能有進一步交流與對話，一起正視台灣的法治；不過，李貞秀可以花費大量時間撰寫聲明、批評她的質疑，為什麼不上網花30秒，下載退出中華人民共和國國籍的申請表。

「該申請表只需要上網搜尋，就能輕易列印取得！」吳思瑤強調，這些表格內容約七、八頁，只要認真填寫，10分鐘即可完成，就能檢附相關文件送交給中華民國的內政部，藉此證明李貞秀願意遵循台灣憲法與法律規範，當一個合法合規的立法委員。

吳思瑤強調，依「國籍法」第20條的要求並非針對李貞秀個人，也不是針對中國籍配偶，而是適用於所有欲取得公職身分的人，所有國籍的參政者都需符合該法的規範。

「我非常相信台灣的法治！」吳思瑤說，但台灣社會對中共意圖利用大量的在地協力者顛覆台灣社會的本質仍有高度疑慮，只要李貞秀依循法治，完成退出中華人民共和國國籍的申請程序，大家才可以放心。

