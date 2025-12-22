私下丈量惹議！地政女員工遭申誡 遮雨棚風波讓鄰里「互控監控」陷僵局

「遮雨棚越界引爭議！鄰居反目成仇互告，監控、噪音戰無日無之！」彰化田中兩戶住家因遮雨棚鑑界問題反目成仇，董小姐發現鄰居蕭家的遮雨棚疑似越界，竟利用自身地政事務所測量助理員身分私下安排測量，雖測量結果無效力，仍被記申誡處分。雙方關係持續惡化，互控對方裝設監控、半夜製造噪音，讓原本應和睦的鄰里關係陷入僵局，身心飽受煎熬。

鄰里糾紛常因小事而起，彰化田中兩戶住家便因遮雨棚鑑界問題反目成仇。事件源於董小姐發現鄰居蕭家的遮雨棚疑似越界，卻未透過正規管道申請鑑界，而是利用自身地政事務所測量助理員的身分，私下安排測量。雖然測量結果無效力，董小姐仍因此被記申誡。雙方關係持續惡化，甚至發生監控、噪音等爭端，使原本應該和睦的鄰里關係陷入僵局。

這起鄰居糾紛始於董小姐發現蕭家的遮雨棚疑似越界。然而，董小姐並未循正規程序，而是直接找地政人員進行鑑定，特別值得注意的是，董小姐本身就是地政事務所的測量助理員。蕭太太表示，他們對董小姐私自安排的鑑界測量毫不知情，因此向廉政署提出投訴。由於鑑界過程未經正式申請，測量結果被認定無效，董小姐也因此被記申誡處分。

根據董小姐的陳述，她於2024年2月購入新屋，蕭家認為採光罩越界，但與建商查證後發現並無此問題。隨後蕭家要求在接縫處黏上矽利康，之後又要求拆除，還指控柱子越界。在一次爭執中，董小姐的先生說出「你差不多一點」的話，導致雙方發生口角。雖然曾一度和解，但爭端很快再度爆發。董小姐後來利用自身測量專業，在非上班時間進行丈量。

董小姐還指出，每當她出門時，對方安裝的攝影機紅外線就會掃描她，鏡頭會跟隨她移動，讓她感到時時被監控。靠近時，攝影機還會發出聲音。雙方也曾因噪音問題鬧到半夜報警處理。兩家人雖然都是新房子的住戶，卻因一牆之隔的糾紛而如同仇人相待，雙方都表示身心飽受煎熬。正如俗話所說「千金買宅萬金買鄰」，這個結若無法解開，這兩年新的住宅早已失去了入住時的喜悅。