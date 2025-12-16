私下交易遇詐騙 台中警點名Threads成高風險平台

cnews204251216a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第四警分局員警分析資料發現，今年11月轄內單月受理了44件網路購物詐騙案件，較10月增加了14件，成長幅度明顯。其中以Threads平台發生的案件最多，共27件，占比高達64%，已超越傳統的臉書一頁式網購詐騙。第四警分局提醒，受騙內容多為演唱會門票及明星周邊商品等，詐騙集團常以低於市價、限時搶購等話術，誘使年輕人脫離平台私下交易。

第四警分局表示，隨著聖誕節將屆，民眾開始瘋上網購買交換禮物，詐騙集團也趁勢操作「節慶優惠」、「限量倒數」等行銷手法，預期網路購物詐騙，恐再掀一波高峰。而且網路購物詐騙手法不斷翻新，受害族群則逐漸年輕化，時下最流行的「不懂就問脆」的 Threads網路平台，近來已成為年輕族群，瀏覽資訊與交易的新管道，卻也成為詐騙集團下手的溫床。

第四警分局長蔡慶星，近日親自前往警察廣播電臺臺中分臺，宣導防詐。他就表示，過去以「假投資」詐騙案件與財損金額居冠，但近期「網路購物詐騙」有明顯攀升趨勢，甚至在部分月份，超越假投資案件。依第四警分局統計，今年1至11月，網路購物詐騙案件以20至29歲族群最多，尤其是學生族群，慎防「網路購物詐騙」與「演唱會門票、明星周邊詐騙」等陷阱。

分局長蔡慶星再三強調，民眾可牢記3大防詐口訣，包括「太便宜，就是陷阱」、「客服叫你加 LINE，一律是詐騙」、「要求提供OTP或操作ATM，百分之百是詐騙」，一旦發現異常，應立即停止交易並查證。

第四警分局呼籲，民眾務必選擇具有第三方支付的正規平台交易，避免私下透過通訊軟體與陌生人交易；若不慎受騙，務必保留對話紀錄與交易證據，並立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。警察將持續透過「165打詐儀錶板」，公布最新詐騙手法，讓民眾降低受害風險，守護自身財產安全。

照片來源：台中市警方提供

