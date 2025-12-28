私下喬好「1人選縣長1人選立委」？陳琬惠、吳宗憲駁斥：沒這種事

陳琬惠今在宜蘭造勢，黨主席黃國昌等人到場。翻攝自立法委員黃國昌服務團隊汐止、金山、萬里區主任陳語倢臉書



民眾黨徵召前立委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，國民黨則有立委吳宗憲、議長張勝德有意爭取提名，傳出陳琬惠已與吳宗憲達成共識，一人選縣長、一人選立委。對此，陳琬惠今（12/28）表示，「完全沒聽過這事情」；吳宗憲也表示，這樣違反《選罷法》，自己是學法律的，不可能有這樣的承諾。

民眾黨今下午在宜蘭市中山公園入口處，為陳琬惠舉辦造勢活動，包括黨主席黃國昌、前民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭等人到場站台，吸引約200名小草到場相挺。

名嘴張益贍近日爆料指出，地方盛傳陳琬惠與吳宗憲私相授受，一人選縣長、一人選立委。對此，陳琬惠強調，完全沒聽過這事情，完全沒有這樣的討論。

立委吳宗憲否認傳言。資料照。李政龍攝

陳琬惠說，藍白合由當中央、黨主席去協商，縣長部分，現階段就是各自努力，未來會合推一組最強的候選人。她目前的任務，就是希望得到宜蘭縣民的認同與支持。

吳宗憲透過文字回應，都是有心人士刻意放話來分化藍白與團結。他強調，沒有這種事情，這樣的行為違反《選罷法》，自己是學法律的，不可能有這樣的承諾。

針對2026宜蘭縣長，藍營的吳宗憲和張勝德都有意爭取提名，昨宜蘭黨部召開協調會，2人皆未打消念頭，因沒有達成共識，將報請黨中央協調。

