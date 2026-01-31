私下對話曝光！馬斯克主動問性犯罪富豪：哪晚最瘋？

特斯拉執行長馬斯克。（圖／美聯社）





美國司法部30日釋出多達300萬頁與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的調查文件，其中一份最新曝光的電子郵件紀錄，再次將特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推上輿論風口浪尖。

根據英國《衛報》報導，這批文件揭露了馬斯克與艾普斯坦在2012年至2013年間的頻繁互動，內容顯示兩人私交甚篤，馬斯克不僅未如先前聲稱的「拒絕往來」，反而兩度主動與艾普斯坦討論前往其惡名昭彰的私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little St James）度假，甚至在信中興奮詢問島上派對的狂歡細節。

主動詢問派對細節 想帶前妻登島狂歡

根據最新解密的信件內容，馬斯克與艾普斯坦至少在兩個不同的時間點，透過電子郵件熱切地規劃登島行程。其中最引人注目的對話發生在2012年11月，當時艾普斯坦在信中詢問馬斯克：「搭直升機去島上的人會有幾個？」

馬斯克隨即回覆：「大概就只有塔露拉（Talulah Riley，馬斯克前妻）和我。」隨後他更主動追問艾普斯坦：「你島上哪一天或哪一晚的派對會是最瘋狂的？（What day/night will be the wildest party on your island?）」

聖誕假期喬行程 因艾普斯坦卡關未成行

除了2012年的邀約，兩人在2013年年底又有一次密切的行程討論。文件顯示，馬斯克於2013年12月13日主動發信給艾普斯坦，表示自己假期期間將會待在英屬維京群島與聖巴泰勒米一帶，並詢問：「有沒有適合去拜訪（小聖詹姆斯島）的好時間？」

艾普斯坦則大方回覆：「1號到8號任何一天都可以，看你方便。」兩人隨後在一連串的信件往返中，敲定於2014年1月2日進行拜訪。不過根據信件紀錄，這趟行程最終似乎未能成行，原因是艾普斯坦在最後一刻回信表示：「壞消息，很遺憾我的行程會讓我必須留在紐約。」

私下交情曝光 打臉過往澄清言論

這批文件的曝光無疑是對馬斯克誠信的一大重擊。馬斯克曾在2019年接受《浮華世界》訪問時嚴正否認與艾普斯坦有任何私交，當時他強調艾普斯坦「顯然是個變態」，並聲稱對方曾多次邀請他去島上，但他「每一次都拒絕了」。

然而美國司法部此次釋出的300萬頁文件，不僅證實兩人曾透過電子郵件聯絡，且雙方看起來很熟絡地在規劃行程，另一份文件甚至顯示艾普斯坦的助理曾於2013年2月協助安排艾普斯坦前往SpaceX共進午餐。

