私下找蔡壁如當備援黨主席？柯文哲：亂寫 沒有那一回事

民眾黨創黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨創黨主席柯文哲日前赴嘉義替黨籍提名嘉義市長參選人張啓楷輔選時，與前立委蔡壁如同桌吃雞肉飯，有媒體報導，柯文哲因擔憂現任黨主席黃國昌也將面臨司法追訴，當天找蔡壁如要她「暖身」當備援黨主席，並指自己官司纏身，在民眾黨頂多當精神領袖，不可能回任黨職。柯文哲今（9日）被問及此事，他直批媒體是製造業，亂寫、沒有那一回事，還好當天有直播，不然亂寫都不知怎麼回答。

據《CTWANT》報導，民眾黨除柯文哲因一審被判17年重刑後全黨陷危機，黃國昌也籠罩在被控變造錄音檔涉嫌偽造文書案陰影之下，更傳5月新北市長「藍白合」後司法大刀就會開鍘。報導引述有消息人士稱，柯文哲3月31日在嘉義市輔選張啓楷問鼎市長行程中，在午餐嘉義劉里長火雞肉飯同桌蔡壁如要其「暖身」隨時接棒黨主席，並另吐真言直指自己官司纏身，在民眾黨頂多當個精神領袖「不可能回任黨職」。

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柯文哲上午出席民眾黨新北市長參選人黃國昌上午於新莊競選總部召開「讓新北更有型」競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會，會後接受媒體聯訪，被問到是否有找蔡壁如當備援黨主席？柯直言，昨天看到新聞，他覺得媒體現在已經變成製造業，不是新聞業，還好他到哪裡都有網路直播，從頭到尾，他在那吃雞肉飯，唯一跟蔡壁如講的一句話是問她說「欸，你怎麼會出現在這裡？」結果看到媒體寫他還叫她備位、要接黨主席。

柯文哲說，「天啊！哇，現在媒體真可怕，真的是新聞製造業，那不是什麼新聞，沒有那一回事啦！」柯還現場問記者，還有沒有問題？還好有影音、有真相，要是沒直播，這樣亂寫，都不知道要怎麼回答。

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