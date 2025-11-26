私人包機裝星鏈 網速比陸地快

華人企業家黃春華所屬的飛馬精英航空（Pegasus Elite Aviation）作為Prima Air旗下頂級私人包機品牌，日前宣布第二架搭載Starlink高速衛星網路的公務機灣流V（Gulfstream V）投入全球包機服務。

與傳統機上網絡相比，Starlink Wi-Fi系統帶來前所未有的飛行體驗，讓乘客即使在5萬1000英尺高空，也能享受高清視訊串流、即時視訊會議及大文件傳輸，網路速度可媲美地面家庭寬頻，甚至更快。

飛馬精英航空副總裁Adam Stanley 表示，在5萬1000英尺高空獲得比家中更快的網路速度，在私人航空領域堪稱革命性突破。飛馬精英航空擁有十幾架灣流公務機，去年在「龐巴迪環球5000（Bombardier Global 5000）」也安裝Starlink衛星網路系統，持續鞏固其在高速機上網絡領域的領導地位。

Starlink是SpaceX旗下的衛星網路系統，原本針對地面或海上使用。Starlink「航空版」稱為Starlink Aviation，專為飛機而設，提供飛行中的高速網路。近年私人商務包機用戶對飛行中也能像地面一樣上網、開視訊會議、串流影片的需求日益增長，安裝Starlink的包機，讓飛行不只是打發時間，而是真正實現工作、會議、娛樂各不影響。

更多詳情，可至pegjet.com。

