私人建築工地危公安都發局勒令停工裁罰3.6萬元

西屯區惠中路及市政北七路一處私人建築工地11月23日下午進行吊裝作業時，一捲電力配管用的1英吋軟管掉落砸到車輛1部，工地已與車主協議賠償，所幸無人員受傷。都發局獲報後立即要求改善，昨日上午再會同結構技師辦理專案稽查，針對該案危害公共安全，將依法加重裁處3.6萬元並勒令停工，後續也將針對營造廠相關承接工程全面稽查。

都發局指出，昨日上午會同結構技師公會專案稽查，認定該案違反公安事證明確，已於昨日發函承造人等，將依違反建築法第63條併同法第89條，除勒令工地停工檢查，並加重裁處共3.6萬元，限3日內完成改善。

廣告 廣告

都發局長李正偉表示，昨日稽查督促工地應積極改善安全護網破損、施工架交叉拉桿補足、安全走廊破損及塔吊固索脫落等缺失，此案後續若要申請復工，該案建築工地施工計畫書及安全防護計畫須送經都發局指定之機關學校或專業團體提出諮詢，並經都發局委託之第三方公正專業技師公會勘查認定改善情形已無危害公共安全之虞後，才可復工。

為防範類似情形再發生，都發局也將啟動專案稽查，針對該公司或營造廠相關案件全面查察。經初步統計，除此案外，預計再查察9案，包括此案先前的營造廠仍在台中施工中的8案，以及此案目前營造廠日商華大成營造1案，以確實維護公安，保護市民安全。