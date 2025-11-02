私人溫泉招待所蓄水池奪2命 清潔工陸續進入池中「雙雙昏迷」

2清潔工進溫泉蓄水池清理，短短五分鐘就喪命。（圖／TVBS）

台北市北投區一處私人招待所發生嚴重工安意外，兩名清潔工人在清理溫泉蓄水池時不幸喪生。這起事件發生於2號上午，當時一名雲姓女清潔工進入蓄水池清潔時突然失去意識，謝姓男同事前往查看也隨即昏厥。儘管管家發現異狀後立即報案，救護人員趕到現場後緊急將兩人送醫，經過2個多小時的搶救仍宣告不治。這是該招待所管理團隊六年來首次安排蓄水池清潔工作，卻意外釀成雙人命案。

2清潔工進溫泉蓄水池清理，短短五分鐘就喪命。（圖／TVBS）

事發當天上午9點多，這兩名清潔工人受委託前往位於台北市北投溫泉路的私人招待所清潔溫泉蓄水池。他們抵達後陸續進行前置作業，直到10點40分左右，雲姓女清潔工進入蓄水池內清潔時突然沒了動靜。謝姓男同事見狀立即進入查看，結果也失去意識。管家發現兩人昏厥後，立即報案求救。

警消接獲通報後迅速趕到現場，發現兩名清潔工人都倒臥在蓄水池內。救護人員將兩人從巷弄中抬出，並為他們裝上心肺復甦機，隨即送往醫院急救。當時救護人員的身體也因接觸而變成灰色，這是因為兩名清潔工人身上都覆蓋著溫泉殘留的淤泥。

附近里長表示，當他趕去幫忙時，看到被抬出來的兩人身上都是白白的溫泉淤泥，面色非常慘白。周遭的居民得知意外發生後，都紛紛前來協助，但誰也沒想到清潔蓄水池的工作會釀成如此悲劇。

據了解，這處私人招待所的屋主只有偶爾會來度假，日常的清潔管理工作都由管家負責包辦。這也是管家接管別墅六年來，第一次找人來清理蓄水池，結果造成2人死亡的悲劇。目前警方及相關單位將找管家、清潔公司和家屬了解，以釐清整起事件的發生經過。

