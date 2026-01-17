私人神壇遭砸廟.開車撞鐵捲門 檢警持拘票逮2主嫌

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義市南京路一間私人神壇，15日凌晨遭10多人持棍棒上門砸廟，甚至開車衝撞鐵捲門，警方獲報後成立專案小組調查，16日持拘票兵分多路將王姓、蔡姓主嫌拘提到案，並通知涉案共犯到案，根據初步偵訊了解，可能是因為債務引發的糾紛，詳細犯案動機仍有待進一步調查釐清。

乒乒砰砰，破璃被敲碎，還有物品也被砸，10多個人砸完後，火速衝上停路上的多部轎車，逃離現場，車子往前開了約50公尺，來到下一個路口前，其中一輛白色轎車，直接猛踩油門往內衝撞，還一連撞了好幾次。

15日凌晨4點多，嘉義市南京路上，一處私神壇和茶行，先後被人砸店還開車衝撞，左右鄰舍都被驚醒，鄰居說：「有啊，有在撞東西啊，就有聽到在砸東西的聲音，撞得很大聲，裡面有在，打得乒乒砰砰這樣。」

後續警方獲報到場，一群人已經鳥獸散，而這接連被砸的兩個地點，第一處一度被懷疑，是嫌犯找錯地方，但實際上，被砸又被衝撞鐵門的神壇，2024年就曾因債務問題，被4名惡煞持棍棒砸玻璃鬧事，這次又發生暴力事件，整間神壇毀損嚴重，鐵捲門被撞歪，連監視器都被砸掉，案發後警方快動作追緝，鎖定特定涉案對象。

嘉義第一分局偵查隊隊長洪茂發說：「於昨（16）日持台灣嘉義地方檢察署檢察官核發之拘票，兵分多路將王姓，蔡姓等主要嫌疑人拘提到案，並通知多人涉案共犯到案。」根據初步偵訊，不排除是債務引發的糾紛，詳細犯案動機，還有待進一步調查釐清，全案訊後將依涉嫌違反，妨害秩序傷害毀損，以及侵入住宅等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

