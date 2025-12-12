私人金庫？「黑命貴運動」領袖挪用保釋基金享樂 恐面臨重刑

美國聯邦檢察官指控俄克拉荷馬城「黑命貴運動」（Black Lives Matter）分會執行董事，52歲的迪克森（Tashella Sheri Amore Dickerson），涉嫌在五年期間挪用超過315萬美元（約9830萬元新台幣），資助個人奢華生活，如今她面臨20項電信詐欺罪及5項洗錢罪指控。

「黑命貴 運動 」俄克拉荷馬分會執行董事迪克森。（圖／翻攝自FB）

司法部表示，迪克森自2020年6月至2025年10月期間，將原本指定用於該組織保釋基金和社會正義項目的資金據為己有。檢察官稱，自2016年起領導該地方分支機構的迪克森，在年度申報文件中虛報這些巨額捐款完全用於免稅目的。

該俄克拉荷馬分會透過與總部位於亞利桑那州的全球正義聯盟合作，成功籌集超過560萬美元（約17,476萬元新台幣），用於2020年佛洛伊德遇害後，因抗議活動而被捕人員的審前保釋金。

然而當支票轉回該分會時，迪克森竟悄悄將款項轉入個人帳戶。起訴書顯示，她利用這筆巨款前往牙買加和多明尼加共和國旅遊，並為自己和孩子花費超過5萬美元（約156萬元新台幣）購買食品雜貨和外送服務，另外還花費數萬美元進行購物。

這筆資金同時資助了迪克森名下的個人汽車，以及六處俄克拉荷馬城房產。這些房產的產權都登記在她個人名下，或是歸屬於她完全控制的公司。

迪克森現在面臨嚴重刑罰，每項電信詐騙罪最高可判處20年聯邦監禁，每項洗錢罪最高可判處10年刑期，另外每項罪名還可能面臨最高25萬美元（約780萬元新台幣）罰款。

