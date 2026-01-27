私人飛機起飛秒墜毀！疑機翼結冰6人全罹難

▲美國近日遭冬季風暴襲擊，緬因州班戈機場25日有一架私人商務飛機起飛時墜毀，機上6人全數罹難。（圖／翻攝自Ｘ／@SteveRob）

[NOWnews今日新聞] 美國多地近日遭暴風雪襲擊，一架私人商務飛機25日晚間從緬因州起飛時墜毀，機上6人全數罹難。美運輸安全委員會將調查，機翼結冰及天氣狀況是否事故原因。

據美聯社報導，緬因州週日晚間遭暴風雪襲擊，能見度降低，一架龐巴迪挑戰者600型（Bombardier Challenger 600）私人商務飛機，在該州班戈國際機場起飛時墜毀，起火燃燒。機場週一下午表示，根據航班乘客名單，機上共有６人，全部罹難。美國聯邦航空管理局此前曾稱空難造成7死1傷，但補充說死傷人數以地方當局統計為準。

www.LiveATC.net網站公布一段空中交通管制員錄音，在飛機獲准起飛約45秒後，有人呼喊：「飛機翻覆，這裡有一架客機翻了」。機場主任表示，救援人員不到１分鐘就趕到現場。

安全操作系統公司執行長考克斯（John Cox）表示，美國國家運輸安全委員會（NTSB）將仔細調查此事，調查重點可能是天氣狀況，以及機翼結冰是否導致飛機無法起飛。

該架飛機墜毀時，其他地區降雪量很大，但班戈才剛開始積雪，其他飛機都已安全起飛。不過，在墜機前大約半小時，一架飛往佛州的忠實航空（Allegiant）飛機的飛行員透過無線電通知塔台中止起飛，「第一，我們的除冰液失效了；第二，我認為能見度不足以讓我們繼續飛行，所以我們必須滑行返回登機口」。

另外也有一架龐巴迪飛機的飛行員滑行至除冰場，請求對飛機的機翼、尾翼進行除冰處理，停留約20分鐘後才滑行至跑道。

航空安全顧問、前空難調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，龐巴迪挑戰者600型飛機，起飛時很容易結冰，即使只有少量冰也會造成嚴重問題，因此在起飛前仔細檢查和除冰至關重要。而且，除冰效果的持續時間有限，可能只有約20分鐘。過去也曾造成兩起致命空難。

官方稱，機上人員的身份在確認之前不會對外公佈。這架私人飛機登記在一家公司名下，該公司與Arnold and Itkin Trial Lawyers律師事務所在休士頓的地址相同，而該律師事務所的創始合夥人之一，被列為擁有這架飛機的公司的註冊代理人。

