私募卡關？嚇壞市場？ 錦明：不靠這筆撐活無人機布局照推照飛

錦明董事長蔡翔峰表示，私募資金流程還在談，產品照飛。錦明持續推進AI驅動、模組化無人機系統布局。圖／陳宏銘攝

針對114年度私募普通股案未能於截止日前完成繳款，私募卡關一事，錦明（3230）出面把話講清楚：營運沒有停，也沒有被資金綁住。

錦明聲明，這項私募原本就是公司與應募人之間，針對未來中長期海外市場、特別是馬來西亞布局所規劃的合作選項之一，並非公司營運不可或缺的資金來源。錦明表示，這不是「沒錢撐下去的節奏」，而是「合作拍子還在談」。

錦明指出，即便此次私募未能在期限內完成，雙方仍維持良好互動，海外市場的合作規劃也持續討論中。公司目前整體營運狀況正常，既有資源足以支應各項業務推進，無論對財務結構或實際營運，都沒有造成實質影響，所有計畫仍依原定步伐前進。

私募有沒有成？並非此刻值得注意的事，而是錦明現在把心力、氣力用在哪裡？

錦明近年持續加碼投入在無人機領域，透過自主研發與技術整合，已陸續推出多款無人機機型與系統解決方案，產品定位也從單一設備，升級為具備AI驅動、模組化整合能力的商用軍規戰術級無人機系統。

這樣的轉型，讓錦明不再只是供應鏈的一個環節，而是逐步成為台灣無人載具與國防自主產業中的關鍵角色。

私募沒走完流程，市場最先容易緊張兮兮；但錦明選擇用從從容容的實際營運與技術進度回應。這一局，資金就不再是唯一變數。



