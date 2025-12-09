私募基金也中標！環保公司涉「假資料吸金」董座獲不起訴股東怒
彰化一間環保公司涉嫌以不實數據吸引投資，導致多名投資人蒙受重大損失！包括知名私募基金在內的投資人，於2020年因看中該公司聲稱每月可處理約1400噸廢棄物的能力，以每股80元投資入股，然而實際處理量僅為宣稱的六分之一。彰化地檢署已起訴該公司廠長涉嫌數據造假，但出售股權的蔡姓老闆娘卻獲不起訴處分，引發投資人強烈不滿。
彰化一間環保公司涉嫌以不實數據吸引投資，導致多名投資人蒙受重大損失並提出告訴。這些投資人包括知名私募基金在內，他們於2020年因看中該公司聲稱每月可處理約1400噸廢棄物的能力，以每股80元投資入股。然而，實際處理量僅為宣稱的六分之一。彰化地檢署已起訴該公司廠長涉嫌數據造假，但公司的蔡姓老闆娘卻獲不起訴處分，引發投資人強烈不滿。
六年前，這位環保公司老闆娘曾身穿紅衣接受採訪，自信地談論公司的樹脂處理技術與設備。她當時表示：「樹脂方面完全是很少人能處理，那剛好是我們有這個設備跟技術。」然而，六年後的今天，她被指控使用假資料欺騙投資人。投資人控訴，他們與一家知名私募基金於2020年共同投資這間位於彰化、專門從事熱裂解的環保公司。投資決定主要基於公司宣稱的每月1400噸廢棄物處理能力，因此願意以每股80元的價格入股。但後來發現，公司實際處理量僅為宣稱數字的六分之一，讓投資人認為遭到詐欺而提出告訴。
雖然彰化地檢署已起訴該公司廠長涉嫌數據造假，但出售股權的蔡姓老闆娘卻獲得不起訴處分。記者前往該環保公司廠房時發現大門緊閉，但能聽見機器運轉的聲音，裡面仍有不知情的員工在工作。一名環保工廠人員表示每天都有處理廢棄物，但對於公司情況並不了解。
投資人強調，他們在投資前曾確認該公司擁有彰化環保局核發的試營運許可，卻沒想到核准內容與實際情況有所出入，因此認為環保局審查不力。對此，彰化縣環保局副局長黃維祥反駁表示，環保局的許可程序非常嚴謹，包括專家審查和現場確認，經過這些程序後才會發給許可。他指出試營運許可是在多年前核發的，當時都有符合相關規範。投資人因此次事件損失巨額資金，但目前只能等待法院的最終判決，以確定責任歸屬。
