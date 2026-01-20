私募基金合格投資人限制鬆綁！限制造成不具規模經濟

台股示意圖。資料照



投信投顧公會主辦、私募股權公會合辦、證券商公會協辦，邀請專家學者討論私募基金商品合格投資人之人數限制座談會今天登場。座談會從國際主流法規、市場的發展限制、資產管理業的多元化與多層次展望、以及投資人保護風險管理措施等不同面向進行探討。

專家學者建議金管會，在交易風險可控與健全投資人保護的機制下，參考美國、香港、新加坡的作法，鬆綁各種與私募基金業務相關的投資人數限制。

投信投顧公會理事長尤昭文在開場致詞時表示，資產管理業的範疇是多層次的，從高端的創投、私募股權基金、到各式私募商品、到公募產品，從面對市場各類投資人到提供多元化的商品滿足他們的需求，以建構一個多層次多元化的資產管理業。

尤昭文指出，投信投顧業接收到金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心的目標，努力前進，極力思考私募商品與市場的成長，打通成長通道的第一步就是鬆綁合格投資人的人數限制，打開資產管理規模的成長屏蔽。今天舉辦此研討會，邀請專家學者共同研討，在謹慎監理、產業發展、投資人保護中找出三贏解方。

本次座談會邀請到金管會副主委陳彥良蒞臨致詞，他表示，金管會推動臺灣成為亞洲資產管理中心之目標，對於投信投顧法中境內外私募基金投資人數的限制，以及「未具證券投資信託基金性質之境外基金」的上限，打破99人限制是達到政策目標的「良藥秘方」。

陳彥良並引孫子兵法說明：「故善戰者，求之於勢，不責於人，故能擇人而任勢。」金管會聽到大家的聲音，會積極進行，讓臺灣市場往國際化、產品多元化、國內資金回流且吸引外資來臺。

協合國際法律事務所合夥律師谷湘儀表示，台灣法規是將基金募集區分公募和私募，分別訂定投資標的、投資人資格等應遵守之規範。美國、香港、新加坡則不一樣，主要一套規範是針對公募型態而設，同時明定當符合一定條件時就可以豁免法律規範。

谷湘儀說明，美國在界定公私募基金的投資人數豁免門檻時，對於符合一定資力的合格投資人（或認證投資人，不同法規名稱略有不同）不會設定人數上限，對於非合格的投資人才會限定在一定的數量以下。1940年投資公司法、1933年證券法和1934年證券交易法，都是如此。

香港和新加坡的私募基金規定亦為如此，合格投資人無人數上限，不合格的投資人可以投資私募基金，但是要限制人數。台灣則是，只有合格者可以投資，而且有人數99人上限之雙重門檻；不合格者，則完全不能投資私募基金。

