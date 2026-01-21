私募境外基金99人限制鬆綁 金管會研議高雄專區試辦

（中央社記者呂晏慈台北21日電）針對金融業者呼籲放寬私募境外基金以及「未具證券投資信託基金性質」境外基金委託人總數99人限制，金管會今天表示，已請投信投顧公會進行國內外法令研究，並研議將「放寬99人限制」列為亞資中心高雄專區試辦項目。

金融總會去年10月發布114年金融建言白皮書，提出5大建言主題，包括強化金融韌性與風險監理、促進金融市場與業務發展、加速金融科技創新與資安防護、推動金融永續與支援社會整體發展及銀髮照顧，以及優化金融監理法規與相關制度等，共提出33項建言議題與51則具體建議作法。

金管會今天舉行金融建言白皮書研商會議，與金融總會、各金融業公會、金融周邊單位及提案單位共同研商，會後發布新聞稿說明參採的重點措施。

針對銀行業建議放寬信託受益權自行質借業務，金管會說明，已於「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」針對高資產客戶先進行法規鬆綁，後續再視業務發展情形研議放寬。

另對銀行業提出，建議針對高資產客戶，取消私募境外基金及「未具證券投資信託基金性質」境外基金委託人總數不得超過99人的限制，金管會說明，這涉及投信投顧法規定，正請投信投顧公會進行國內外法令研究；就刪除未具證投性質境外基金99人限制部分，正研議將放寬99人限制列為高雄專區試辦項目的可行性。

對於投信投顧業建議，開放證券投資信託事業在台子公司擔任普通合夥人設立的境外私募股權基金，得委任國內銀行對高資產客戶銷售，金管會表示，將待銀行於專區試辦一定期間後，視業務試辦成果，再研議法規落地事宜。

面對業者提出多項攸關加速金融科技創新與資安防護的建議，金管會提到，已請周邊單位成立「RWA代幣平台專案小組」，規劃建置平台，以建構完整生態圈；另考量數發部正研訂「人工智慧風險分類框架」草案，後續將依循規範方向進行研議，讓各金融機構有所依循。

至於金融永續相關議題，金管會說明，將在永續金融評鑑中新增開放銀行辦理成果作為加分項，提升業者誘因；另對投信投顧業建議調降保險資金投資基礎建設主題的投信PE Fund的RBC風險係數，金管會正在研訂中，以鼓勵保險業投資。

金管會說明，對於尚需進一步評估的建言，將與相關單位續行溝通及研議可行性，包括開放期貨商得受託從事國外期貨交易所的比特幣期貨交易契約，建議台灣期貨交易所研議發行新台幣計價的比特幣期貨或小型比特幣期貨契約；持續開放外國虛擬資產指數股票型基金多元投資管道；開放信託業依信託契約記載，為委託人或與其具有保險利益者投保人身保險，得依委託人指示擔任保險契約的要保人及受益人等建議。（編輯：潘羿菁）1150121