私募巨頭 CVC 斥資 12 億美元收購 Marathon 深耕美國信貸市場

財經中心／陳妍霖 胡崇恩 台北報導台股今年強強滾，屢破新高，國民黨立委羅明才今天（26日）在立法院財委會，請吃200份雞排、珍奶及金元寶，還主動提到黨主席鄭麗文有交代，今年是大和解的一年，穩固經濟最重要，不過現在卻被酸，台股早在1月初就已經攻上3萬點，而且先前不斷唱衰台灣，現在才來慶祝，根本是來為鄭麗文洗白。「我們是一人拿一個金元寶！」國民黨立委羅明才，要央行總裁楊金龍、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆拿著金元寶，先擺拍，緊接著⋯羅明才發雞排+珍奶賀台股3萬點 被酸幫鄭麗文洗白（圖／民視新聞）「我們期待下一個萬點，3萬點，下一次4萬點！」國民黨立委羅明才又是發雞排、又是珍珠奶茶，羅明才在立院財委會，現場發放200份，說要狂賀台股攻上3萬點。台股早在1月5號就已經攻上3萬點 26號又創新高衝破32000點（圖／民視新聞）國民黨立委羅明才表示，「最主要是實現我們財委會的承諾，每飛越一萬點的時候，我們就是會請雞排珍奶，那因為上一次是兩樣，這一次三萬點，每多一萬點，多加一樣，所以今年多加了一個金元寶，希望所有台灣的股民每天吃飽飽，鄭麗文鄭主席，她上任以後特別交代，今年開始就是一個大和解的一年，全部站在台灣老百姓的立場，所有股民的立場，所有士農工商的立場，不分你我，我們先把台灣穩住，讓經濟發展起來比較重要」。令人不解的是，台股早在今年1月5號就已經攻上3萬點，為何等到1月結束了才慶祝，還莫名搬出國民黨主席鄭麗文，被外界質疑，刻意操作。財經名嘴汪潔民表示，「台股今天衝到3萬2，跟你國民黨一點關係都沒有，跟你鄭麗文更沒有關係，我只能說一句話，想替鄭麗文洗白嗎，今天有一個非常重要內幕消息，就是國民黨要擋這個1.25兆元，還有包括禁止台灣的供應鏈跟美國供應鏈掛鉤，因為鄭麗文想見到習近平某種程度就是轉移焦點」。羅明才被酸，是來為鄭麗文洗白，名嘴嗆，如果真要台灣經濟好，藍白不該擋1.25兆軍購預算，更不該處處唱衰台灣，是單純狂賀台股，還是有其他目的，選民眼睛雪亮。原文出處：羅明才發雞排+珍奶賀台股3萬點 被酸幫鄭麗文洗白 更多民視新聞報導翁想賣20張台積電換3500萬！財經作家揭1原因：合理輝達台灣總部進駐北士科近了 李四川：農曆年前完成簽約司改會質疑林宸佑共諜案「媒體屢爆料涉偵查秘密外洩」 橋檢這樣回

民視財經網影音 ・ 16 小時前 ・ 1 則留言