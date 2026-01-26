私募巨頭 CVC 斥資 12 億美元收購 Marathon 深耕美國信貸市場
【緯來新聞網】全球領先的私募股權投資公司 CVC（CVC.AS）今日宣佈，已達成最終協議，將以最高 1.2 億美元的價格收購總部位於美國的專業信貸管理公司 Marathon Asset Management 。此項交易預計將於今年第三季完成 ，標誌著 CVC 在全球私募信貸市場快速整合的背景下，進一步鞏固其市場地位 。
（圖／翻攝自CVC官網）
根據協議，本次交易總額包含約 4 億美元的現金，以及價值最高達 8 億美元的 CVC 股權 。此次併購的核心目標在於加速 CVC 在美國市場的增長，透過納入 Marathon 超過 240 億美元的信貸資產，CVC 在信貸領域的管理資產總額（AUM）將躍升至 610 億歐元（約 720 億美元） 。CVC 執行長 Rob Lucas 指出，拓展美國信貸能力以補足其在歐洲市場的領先平台，一直是公司的明確首要任務 。
私募信貸是由非銀行機構向公司提供貸款的模式，近年來因美國監管環境趨嚴導致傳統銀行融資成本上升而蓬勃發展 。在過去十年中，黑石（Blackstone）、阿波羅（Apollo）及凱雷（Carlyle）等大型收購巨頭已紛紛擴張信貸業務，使其與傳統私募股權業務並行發展 。此次 CVC 的動作與近期市場趨勢一致，如同貝萊德（BlackRock）收購 HPS 等交易，均反映了私募信貸市場的劇烈整合浪潮 。
