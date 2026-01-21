私募股權投資公會理事長邱德成：盼鬆綁私募基金 99 人限制

邱德成指出，放寬人數上限不僅被業界視為打通台灣私募股權與資產管理產業「任督二脈」的關鍵，更能為。「兆元投資方案」提供深厚的資金沃土。（圖片來源／ 中華民國私募股權投資商業同業公會）

中華民國私募股權投資商業同業公會理事長邱德成20日出席由投信投顧公會主辦、私募股權公會合辦、證券商公會協辦之「建議鬆綁私募基金商品合格投資人人數限制座談會」。該場座談會邀請專家學者討論私募基金商品合格投資人之人數限制議題，從國際主流法規、市場的發展限制、資產管理業的多元化與多層次展望、以及投資人保護風險管理措施等不同面向進行探討。與會專家學者建議金管會，在交易風險可控與健全投資人保護的機制下，參考美國、香港、新加坡的作法，鬆綁各種與私募基金業務相關的投資人數限制。

廣告 廣告

突破「99人限制」，釋放資產管理動能

針對本次座談會核心議題，邱德成表示，現行法規對私募基金設有 99 人的投資人數限制，已成為產業邁向規模化與專業化的瓶頸。放眼國際成熟市場，多以投資人資格與風險承受能力作為監理基礎，而非單純的人數限制。他指出，放寬人數上限不僅被業界視為打通台灣私募股權與資產管理產業「任督二脈」的關鍵，更能為「兆元投資方案」提供深厚的資金沃土，讓民間資金在風險可控的前提下，穩健參與國家建設。

鏈結民間資金，支持實體產業發展

談及國家資產管理政策時，邱德成指出台灣積極邁向「亞洲資產管理中心」與推動「兆元投資國家方案」，這兩大計畫的核心命題，在於如何將民間豐沛資金轉化為支持實體產業的動能。他強調，推動台灣成為亞洲資產管理中心是業界期待三十多年的願景，如今在金管會與國發會的強力推動下正逐步落實，而優化私募基金監理制度、檢視現行投資人上限規範，將是達成此國家戰略目標的重要關鍵。

邱德成表示，2026 年是台灣轉型的關鍵時刻。隨著台美經貿談判成果出爐，以及半導體、AI 供應鏈走向全球，都顯示台灣正站在新的發展階段。他指出，台灣具備世界級的科技實力與豐沛的長期資金，且股市市值已躍升全球第七大，但目前保險資金與高資產投資人的配置仍多集中於固定收益產品，與實體產業的連結尚有深化空間。

提出兩大具體建議，優化投資環境

為完善私募股權投資環境，邱德成於會中特別提出兩項政策建言。第一，建請政府研議私募股權基金投資公共建設或基礎建設達一定比例者，適用租稅穿透課稅的條件，讓投入公共建設與基礎建設的長期資本，能有更可預期的租稅環境。第二，配合產業全球布局，建議將海外科學園區視同公共建設投資範疇，協助台灣企業在海外關鍵節點建立更完整的供應鏈。

最後，邱德成強調，私募股權並不是短期資金，而是長期陪伴企業成長、協助產業升級與轉型的重要夥伴。私募股權公會將持續扮演政府與產業間的溝通橋樑，期待在穩健監理與投資人保護的前提下，透過制度優化，開創台灣資本市場的新格局。

(原始連結)





更多信傳媒報導

吳子嘉：柯建銘沒選上總召他會跳票 柯選上輪到賴清德跳票

英業達估記憶體對伺服器影響有限 AI伺服器2026年目標仍維持雙位數成長

交通部：114年1-10月整體死亡自108年以來同期最低

